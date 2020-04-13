嘉義市西區近期出現1筆總價高達近3億元店面成交，根據實價揭露，位近仁愛路商圈的垂楊路，共規劃4層樓、屋齡24年，為去年6月成交，不僅創下近三年店面(店舖)交易總價新高，亦是嘉義市實登以來，的店面總價排行榜第三名，業者指出，該店面緊鄰仁愛路商圈，目前為台新銀行承租使用，推估投資報酬率約3%，由於使用面積大，成交單、總價屬合理價格範圍。

根據內政部實價登錄資訊顯示，該建物84年8月完工，屋齡約24年，共規劃4樓，於108年6月成交，總價為2億800萬元，建物移轉總面積為532.76坪，土地面積共208.72坪，根據全國不動產企研室調查，該棟建物一、二樓目前為《台新銀行嘉義分行》使用，三樓為《台新證券嘉義共銷處》，四樓則為《凱基證券嘉義分行》，是在地重要的金融機構。

根據全國不動產企研室統計，分析嘉義市實價登錄有史以來的高價店面(店舖)交易，僅有8筆店面(店舖)價格破億元，第一名總價高達3.2億元，為志嘉建設(5529.TW)於104年買下仁愛路共8樓建物，目前經營為《嘉義亮點旅店》；第二名為知名《噴水雞肉飯忠孝旗艦店》於106年以2.535億交易，該店面已因租約關係撤點；第三名即為此次垂楊路《台新銀行嘉義分行》交易，全棟以2.08億元成交，目前仍為金融機構使用中。

全國不動產嘉義興嘉店店長許宇鴻分析，嘉義市區有中山路、仁愛路以及文化路3大精華商圈，早期以中山路與文化路商圈最熱鬧，近年在《經國新城》完工後，擁有超過千戶住戶入住，帶動周邊生活機能，此次億級店面位於垂楊路，緊鄰仁愛路商圈，至文化路商圈也不遠，因此能以此高價位總價行情成交。

全國不動產嘉義興嘉店店長許宇鴻指出，目前仁愛路商圈幾乎沒有店面空置，釋出量也不多，店面土地每坪均價約60萬元，若面寬夠、地點佳，有機會接近百萬元。由於嘉義店面價格相較六都親民，出租投資報酬率多數皆有約3%，加上釋出不多，只要價格和投報率合理，都能快速轉手。

全國不動產總經理藍怡婷表示，全台破億黃金店面多集中六都，但都會區房價較高，投資報率達2%就算表現不錯，尤其台北市許多高價店面投報率僅1%多，反觀嘉義市多數皆有約3%，擁有穩定在地客層消費需求，吸引嘉義高資產客層與開發商買單。藍怡婷建議，近期肺炎疫情嚴峻，衝擊各大商圈觀光客群，想投資店面的包租公、包租婆可觀察在地市場人口與消費需求是否穩定，特別時期較有機會議價，可伺機逢低入手，未來應能擁有不錯的投報率。