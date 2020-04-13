25歲女星鮪魚（徐瑋吟）走出偷拍風波後，事業運蒸蒸日上，最近出外景來到屏東熱門景點，穿上比基尼化身美人魚。

鮪魚和小鐘日前來到屏東枋客文旅出外景，她穿上桃紅色比基尼，下半身裝著人魚尾巴，躺在無邊界泳池邊，化身一條美人魚。當她浮在水面上時，小鐘還在背後幫忙扶著，網友笑說：「每條美人魚背後都有個小鐘哥拉著..哈」鮪魚則回覆「他是在拉一條死魚」自虧。

鮪魚表示出外景的小確幸就是能利用下班時間放鬆，收工後的她換上另一套白色的比基尼，露出一大片無瑕美背和ㄦ字腰，坐在岸邊欣賞著日落，她滿足地說：「享受著特殊待遇，喝著芒果冰沙，再怒游30分鐘，把所有煩惱丟掉。」

為了衝收視率，節目還找來「超胸DJ」藍星蕾搭檔穿比基尼，只見她穿著紫紅色比基尼，胸前四條線更襯托F罩杯的上圍，好身材完全流露無遺。事實上，他們出外景的「枋客文旅」是屏東著名的網美打卡景點，除了一年四季的好天氣，和天空幾乎連成一線的無邊際泳池也是一大招牌，不少女星、模特兒或網紅都會到這裡穿比基尼度假。