日常生活中不斷宣導勤洗手的習慣，也不斷提醒雙手避免接觸眼、口、鼻，是因許多病源、病菌是透過飛沫與空氣為傳染途徑，像是現在的全球疫情問題。因此「oh care歐克威爾」提供民眾隨時隨地做好防疫、抗菌的準備，三大隨身抗菌神器「一擦兩噴噴」，皆採獨家專利成分，用最溫和的方式強力抵禦外在的病菌，形成一個保護膜，讓你使用後能夠安心，不怕有防疫疏漏。簡單、輕鬆、全效進行自我防護的習慣。

▍抗菌神器一：抗菌護手霜

戴口罩，勤洗手成為民眾每日防疫的重點，除了敏感肌膚的民眾外，多數人的手部也開始因為頻繁清洗或噴灑酒精，缺乏油脂滋潤，導致肌膚不適，出現肌膚乾燥、粗糙、龜裂等症狀。「oh care歐克威爾抗菌護手霜」添加維生素B5、有機乳木果油等保濕修護成分，搭配獨家P113+抗菌胜肽，潤澤同時給你立即的抗菌力，一擦即擁有4小時防護罩，降低生活中看不見的病菌對人體的危害。

抗菌護手霜，潤澤同時給你立即的抗菌力，一擦即擁有4小時防護罩。（圖／品牌提供）

▍抗菌神器二：抗菌噴霧

防疫期間通勤族照常出門上班，在搭乘大眾運輸工具時，免不了都會接觸到病毒來源，為了避免弄髒的雙手再汙染到口鼻，隨身攜帶抗菌噴霧相當重要，「oh care歐克威爾抗菌噴霧」的P113+成分能廣泛抑制超過40 種細菌，SGS檢測抗菌力達99.9%，不同於市售環境殺菌劑，屬於化妝品等級，對肌膚溫和不刺激，用於肌膚清潔也不會對環境造成汙染與傷害，抗菌、除臭、清潔等功能一手包辦。

oh care 歐克威爾抗菌噴霧不同於市售環境殺菌劑，屬於化妝品等級，對肌膚溫和不刺激。（圖／品牌提供）

▍抗菌神器三：口腔噴霧劑X漱口水

抗疫不能只做一半，雙手清潔後，口腔也不可忽視，謹記「勤洗手、多漱口」的口訣！「oh care歐克威爾抑菌蛋白成分P113+」能與牙齒琺瑯質中的主要成份穩固結合，使用口腔噴霧劑，帶上漱口水旅行組，口腔清潔隨身帶著走，幫助琺瑯質薄膜形成一道自我保護屏障，維持口腔天然好菌，提升口腔健康與身體防禦力，從雙手到口腔層層防護，全面防疫不讓病菌有機可趁！

口腔噴霧劑、漱口水，提升口腔健康與身體防禦力，全面防疫不讓病菌有機可趁！（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

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※獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得oh care歐克威爾成人漱口水旅行組*1

※公佈時間 ｜ 2020/4/23

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。