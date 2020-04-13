肌膚保養專家凡士林相中深諳保養之道的曾之喬代言，強強聯手，除了分享身體肌膚保養秘訣外，更讓曾之喬不吝展現自信美肌！

出席活動或私底下常常被問到保養的曾之喬表示，她的主張是一亮遮三醜，原來公認擁有超強美肌的喬喬也自認身體肌膚並不完美，但就是靠著凡士林的亮白乳液，簡單保養也可以養出透亮肌，讓大家只注意到完美的一面！

曾之喬分享凡士林美白乳液是自己多年的愛用品。（圖／品牌提供）

影歌視三棲，甚至擁有作家、YouTuber身分的曾之喬工作忙碌，在保養上也偏愛簡單保養術，喬喬表示凡士林水感亮白潤膚露的質地水潤清透，非常好吸收，每次在擦小腿、大腿的時候，大概只要來回推個三次，就可以很均勻的在皮膚上，並且很快吸收進去，而且一瓶不但可以滿足肌膚保濕的需求，還可以亮白肌膚，質地也清爽不厚重，在夏天也可以安心使用，更省了大把的時間，適合沒有太多時間保養的你！

夏天即將到來，肌膚美白仍是愛美女性的一大課題。去年上市的「凡士林水感亮白修護潤膚露」，一推出即受到許多愛用好評推薦，快速吸收清爽不黏膩質地，讓肌膚一抹即展現水潤光澤。加上菸鹼醯胺亮白成分，能夠擊退暗沉，讓肌膚看起來更佳亮白透明。除此之外，凡士林修護微因子加上清新薄荷涼爽配方，除了能夠提升肌膚的保水性，達到水潤Q彈外，也讓肌膚保養的過程變得更加享受，即使是夏天也不黏膩無負擔，是今夏不可或缺的肌膚亮白首選！

▍活動

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※獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得凡士林水感亮白修護潤膚露*1

※公佈時間 ｜ 2020/4/23

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