中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上一改往例，帶領官員一起戴上粉紅口罩，鼓勵小男生不要因為害羞不敢戴粉紅色的兒童口罩，保護自己免於感染最重要。其實粉紅色早已不是女性的專屬色，許多男性也超愛穿，近年代表人物之一就是「水行俠」傑森摩莫亞，不僅私下超愛穿粉紅色，還在去年奧斯卡紅毯上以全套的Fendi粉紅色絨布西裝亮相，「粉」墨登場。

Dior的螢光粉針織衫凸顯男性的好氣色。（Dior提供）

近年時尚圈強調跨性別觀念，越來越多男生開始嘗試過去近而遠之的粉紅色。其實粉紅色有很多種，包括深粉紅、桃粉、淡粉等，不同的粉紅色能有不同運用，展現出男性罕見、細膩溫柔的面貌。

LV使用粉色皮革製成oversize襯衫。（LV提供）

Dior男裝在2020春夏添加一抹螢光粉，替男性增添活力與好氣色。LV書寫對男性的浪漫想像，大量使用粉嫩柔和色系來展現男性溫柔。

蕭敬騰曾在雜誌拍攝時穿上Gucci的豆粉色西裝外套。（Gucci提供）

強調跳脫框架的Gucci用70年代的復古配色，帶出男裝的多元可能性。Paul Smith在2020春夏以紐約蘇活區的藝術活力為靈感，運用粉色展現清新氛圍。