不畏全球疫情延燒，蕭邦（Chopard）要價逾5億的頂級珠寶腕表展如期登台，於4月16日起至30日在台展開為期兩周的VIP鑑賞會，今年蕭邦主打台灣VIP最愛的祖母綠珠寶，以及最能代表台灣名產的蘭花珠寶，希望祖母綠的正能量和蘭花的清新高雅，能趕走世人恐懼低迷的負面情緒。

蕭邦要價逾5億頂級珠寶來台展至30日，模特兒佩戴今年主打的祖母綠珠寶套組。（Chopard提供）

為了迎合台灣VIP的喜好，蕭邦精選一系列以祖母綠為主石的珠寶和腕表，其中售價最高的是Red Carpet系列祖母綠項鍊，主石為11顆水滴型切割祖母綠，總重達96.35克拉，售價為5574萬5000元，可搭配Red Carpet系列祖母綠耳環，主石為兩顆約15克拉的哥倫比亞祖母綠，售價5160萬元，希望能以春意盎然的綠色寶石療癒世人、淨化心靈。

蕭邦Red Carpet系列祖母綠鑽石項鍊，11顆總重96.35克拉祖母綠，5574萬5000元。（Chopard提供）

蕭邦Red Carpet系列祖母綠鑽石耳環，兩顆主石為哥倫比亞祖母綠，分別是15.73克拉和14.74克拉，約5160萬元。（Chopard提供）

蕭邦永恆之鑽系列祖母綠鑽表，總重6.85克拉祖母綠，601萬7000元。（Chopard提供）

除了祖母綠，擅長以大自然花草為創作素材的蕭邦也主打多款以鈦金屬燒製打造的蘭花耳環和戒指，由於蘭花是台灣的名產，加上蘭花有著「花中君子」的美譽，藉此贏得台灣VIP的青睞。

蕭邦Red Carpet系列鈦金屬蘭花戒指，鑲嵌鑽石、蛋白石、粉紅剛玉和沙弗萊石，327萬1000元。（Chopard提供）

凱特布蘭琪佩戴的蕭邦Red Carpet系列鈦金屬蘭花耳環，鑲嵌鑽石、蛋白石、黃剛玉和石榴石，正面反面皆美，3099萬1000元。（Chopard提供）

其中一款凱特布蘭琪曾佩戴走紅毯的蘭花耳環，以鈦金屬燒製、鑲嵌黃剛玉和石榴石，花朵可自由擺動、搖曳生姿，正反兩面皆美，充分展現蕭邦高超前衛的珠寶工藝技術。另有一款白蘭耳環和戒指，則是在紫紅色鈦金屬的蘭花花瓣覆上一層白色陶瓷，可說是領先珠寶業的技術創舉。

蕭邦Red Carpet系列鈦金屬蘭花耳環，鑲嵌鑽石、蛋白石、粉紅剛玉和沙弗萊石，正面反面皆美，2055萬元。（Chopard提供）

蕭邦高級珠寶腕表展將於台北101和SOGO敦化館登場，為保護VIP的安全，展場將採預約制，提供VIP一對一的專屬鑑賞以提高服務品質。