「熊熊遇見你」 新光三越台北站前店療癒快閃 20:302020/04/13 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光三越台北站前店本月30日前有「熊熊遇見你主題專賣快閃店」，主角是2015年起播出的美國人氣卡通《熊熊遇見你》的「熊熊3兄弟」大大、胖達和阿極，以簡單可愛的畫風和無厘頭的劇情獲得青睞。 新光三越台北站前店「熊熊遇見你」方形手拿鏡160元。（新光三越提供） 為了讓粉絲在疫情期間在家睡覺也療癒，從韓國空運限量大臉抱枕、各個尺寸的絨毛玩偶，女孩喜歡的手拿鏡、束髮帶，和兒童實用的筆記本、兩用背包等上百樣周邊商品，凡消費並按讚FANFANS粉粉專頁，可參加抽抽樂活動，立享8至95折不等的優惠。 新光三越台北站前店「熊熊遇見你」封面筆記本159元。（新光三越提供） #熊熊遇見你 #新光三越 #站前店 #療癒 #台北 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨〉無畏閉店潮！日米其林二星「壽司芳」台北東區開賣 10:422020/04/09 旅遊 療癒心靈「疫」飲而盡 寒舍艾美北緯二十五春季特調開賣 12:372020/04/09 生活 宅在家不憂鬱 居家掀療癒商機 04:102020/04/11 財經焦點 吳晟新書批柯平反吳音寧 柯：不去議會就是不對 12:332020/04/11 政治 百貨母親節檔期 強打線上消費 04:092020/04/12 財經要聞 進電梯要戴口罩 嘉義新光三越防疫升級 17:582020/04/13 生活 時尚熱門新聞 173cm網拍女老闆不愛穿褲！超激短裙露「私處黑影」引暴動 - 星光 - 時尚 Angelababy「下半身只穿內褲」辣照被挖！三角洲刺青若隱若現 - 星光 - 時尚 峮峮「巨球啦啦隊女神」日本爆紅！男偶像告白「真的很喜歡」 - 星光 - 時尚 超胸正妹口罩變身比基尼！3片遮不住重點外洩雙球三角洲 - 星光 - 時尚 孔曉振花裙高衩至肚臍！一坐下「逆天長腿」全看光 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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