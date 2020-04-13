新光三越台北站前店本月30日前有「熊熊遇見你主題專賣快閃店」，主角是2015年起播出的美國人氣卡通《熊熊遇見你》的「熊熊3兄弟」大大、胖達和阿極，以簡單可愛的畫風和無厘頭的劇情獲得青睞。

新光三越台北站前店「熊熊遇見你」方形手拿鏡160元。（新光三越提供）

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