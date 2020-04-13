HAPPY GO與遠傳friDay影音、台灣世界展望會本月共同攜手公益合作，即日起至4月30日推出「四月兒童關懷月！您看片，我捐點」公益活動，邀全台千萬卡友用點數看電影做公益，期間至遠傳friDay影音平台觀看精選兒童節動畫電影，每部都將額外捐款1元給台灣世界展望會。

HAPPY GO長期投入公益，自2007年起透過公益捐點平台持續利用點數幫助無數個弱勢孩童，根據HAPPY GO App調查結果發現，疫情期間近4成卡友在假日會選擇線上追劇消磨時間，於是期望藉由公益活動讓卡友在家追劇也能發揮愛心做公益。

HAPPY GO與遠傳friDay影音、台灣世界展望會共同攜手公益合作，用50點可免費看電影做公益，共同支持台灣世界展望會助學行動。（HAPPY GO提供）

活動期間卡友透過HAPPY GO App兌換專區或上https://tinyurl.com/rsv8q5y，可用50點HAPPY GO點數兌換遠傳friDay影音優惠序號，立享10天免費看電影的好康，兌換的點數將全數捐贈支持台灣世界展望會的「助學行動」，延續4.5萬名台灣經濟弱勢家庭兒童的上學之路。