女星許瑋甯使用COCO晶亮水脣膏「118」打造時尚妝感，穿著香奈兒服裝30萬5100元，配戴COCO CRUSH高級珠寶系列。（香奈兒提供）

香奈兒COCO晶亮水脣膏＃118 冰凍，1280元。（香奈兒提供）

香奈兒品牌彩妝形象大使許瑋甯出席「香奈兒COCO晶亮水脣膏」分享會，大方分享自己的美脣關鍵，除了洗澡後，使用熱毛巾熱敷脣部4到5分鐘，再擦上護脣膏，隨神也必備脣彩為自己補氣，除了用於脣彩，她也將脣彩用於腮紅甚至眉骨上方，營造出自然好氣色。

隨著疫情，許多人習慣戴口罩出門，女星許瑋甯分享，用指腹沾取自然色「香奈兒COCO晶亮水脣膏＃116」擦在眉股上方，淡淡薄擦就好像，剛做完SPA的紅潤感，這是她過往戴口罩必備的好氣色關鍵，也特別與時下愛美的女性分享。

此外，五官中，她最在意脣色，隨身至少會準備1到3支脣彩，白天使用自然色，晚上跟朋友相約就可以再疊擦色彩，最喜歡的疊擦配色是粉色118加上豆沙色116，透過脣彩隨時轉換不同風格，時而可愛，時而女人，如果要送媽媽或是長輩，她推薦偏紅色調的148，安全牌送禮首選。

「香奈兒COCO晶亮水脣膏」 共推出12 色，保溼的水感油性質地，輕抹瞬間即能展現優異的自然色彩，更添氣色。