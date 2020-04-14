以下四個星座男最難抵抗的就是美人關，一挑逗就立刻上鉤了！

▍1.天蠍男（10.24-11.22）

天蠍男在面對女友的挑逗時是沒有絲毫抵抗力的，那時他們的心緒會被慾望完全佔據，以至於克制不住的對女友又親又抱，想要做一些更深入的交流。畢竟天蠍就是和情慾掛鉤的星座，女友偶爾的性感和挑逗對他們來說是增進兩個人感情的一種情趣，所以天蠍男很喜歡這種親密無間的接觸，可以更好地滿足自己對愛人的佔有欲。

雖然天蠍男平時看著冷漠，宛如一座會移動的冰山，但他們對自己的女友卻是非常熱情和溫柔。所以在面對女友的挑逗時，即使是處於怒火中燒當中，也會瞬間熄滅，然後沉迷在情慾的海洋裡，可謂是針對天蠍的致勝法寶。

再就是天蠍男在情感方面總是有著超乎常人的敏感，他們很容易被感動，也很容易因為情慾而上鉤！因此天蠍男總是很難抗拒那種有意無意的肢體接觸，尤其是那些表現非常積極，長相又甜美的女生，更是容易得到他們的青睞！不用常常去找他，只要稍微勾搭一下，再消失幾天，讓他心癢難耐，一段時間之後，你就可以像抓甕中之鱉一樣，只需慢慢等待，他就會主動送上門來。

▍2.射手男（11.23-12.21）

射手男的戀愛有時看上去總是非常膚淺，在還未經歷刻骨銘心的愛情時，他們往往將視覺放在最首要位置，所以當遇見顏值高的異性時，他們很輕易就被撩撥！尤其是像天蠍女這種御姐型和天秤女這種女神型的人更是他們的最愛。畢竟射手身邊總是圍繞著各式各樣的女生，所以如果不太突出的話，很難吸引到射手的目光。

要知道，射手是個很懶的人，比起為了所謂的愛情去主動迎合別人，他們更喜歡隨心所欲的行動。因此射手總是一見鍾情，他們的心太容易被撩撥了，禁不起挑逗，所以當有一點好感的女性對他們主動出擊時，射手就會假裝的順勢上鉤，然後湊成了一段浪漫的愛情故事！

不過，射手雖然禁不起挑逗，但他們的禁忌還是有很多。尤其是那種強行的尬撩，不僅不會讓射手上鉤，還會讓雙方變得非常尷尬。要知道，射手可不是白羊和摩羯那種在感情世界裡頭腦簡單的人，經歷過各式各樣女性的他們其實很難被觸動內心，如果不是射手主動去迎合，那種強撩只會在他們這裡直接判了死刑！因此，想要挑逗射手，一定要打破傳統，千萬別循規蹈矩的去挑逗，衣冠使人區別於禽獸，制服使人區別於他們，所以想要挑逗射手，必須另闢蹊徑，多玩點花樣！

▍3.巨蟹男（6.22-7.22）

在巨蟹男單純害羞的外表下，其實也有著一顆蠢蠢欲動的心，所以當面對異性的挑逗時，他們雖然會用各種方法暗示自己冷靜下來，但還是面帶桃色的看著對方，期望著能繼續！畢竟巨蟹就是情感氾濫的典型，他們自己很難區分心動和真愛的區別，所以當有人主動調戲他們的時候，巨蟹就很容易乖乖就範！

可能是對家庭有著謎一般的執著，巨蟹男對那種居家的小女生總是帶著一種莫名的好感！所以他們經常潛意識地去尋找一個符合他理想妻子和母親形象的女人，如果你在他面前總是女人味十足的話，不用自己去挑逗，他們就會主動將自己送上門來！

再就是在巨蟹男面前可以展現自己「攻」的一面，不是男人味十足的那種，而是讓自己變得更加主動和強勢，氣場全開，直接壓倒巨蟹，只有這樣才能搞定悶騷的他們，不然拖太久，巨蟹這隻小羊隻會送入別的虎口！

▍4.天秤男（9.23-10.23）

天秤男看上去非常優秀，讓人有一種強烈的距離感，不好主動去挑逗撩撥，所以敢對天秤直接出手的人越來越少！但其實天秤男在你準備出手的時候，就已經做好了被搭訕的準備，身為風象的他們內心其實非常飄，所以在被挑逗的時候，他們雖然嘴上說著不願意，但身體卻很誠實，於是行動上在半推半就之間就從了對方。

畢竟天秤很喜歡這種你來我往，這種互動的感覺，再加上自身猶豫又不善於拒絕他人的性格，所以當他們被人盯上之後，沒有太長時間的挑逗，天秤就會主動敗下陣來！天秤的反抗能力太弱了，就算是一個挑眉的動作，對於他們來說都是不能抗拒的挑逗。

要知道，天秤的好奇心不輸雙子，他們對新奇的事物都會非常感興趣，所以如果女友在日常生活中能主動地去挑逗撩撥他們，會為兩人的感情增添不少情趣！

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】