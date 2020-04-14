網紅謝侑芯曾就讀中臺科大護理系，甜美臉蛋加超凶狠身材擄獲眾多男粉絲的心。走性感路線的她，最近又PO出一張大尺度的照片，再度讓網友大噴鼻血。

照片中，謝侑芯將臉龐別過去，身穿一件水藍色的細肩帶背心，由於布料太輕薄，雙峰上的重要點點若隱若現，飽滿胸型也一覽無遺，她語帶擔心地說：「這不會被檢舉吧」網友看得血脈賁張，直呼：「真敢」、「有亮點」、「鼻血流光了」、「誰檢舉就打爆他哈哈哈」。