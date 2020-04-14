比起紙片人身材，愛運動的健美正妹總讓人想多看兩眼！這位來自馬來西亞的美少女 Cheri Lowitz 就是最好的例子，她光靠著混血感的甜美臉蛋跟好身材，短短時間就在IG上吸引超過15.2萬多人追蹤，深受廣大男粉絲的喜愛。日前，她PO出多張穿上火辣小可愛的美照，甜甜一笑讓人一看就被迷住。

熱愛籃球的 Cheri 不定時就會分享自己出門打球的照片，只見她嘟嘴表示：「最近下雨好多地方都不能打球了。」照片中的她身穿短版T恤，大方秀出纖腰，貼身版型也凸顯出胸前驚人的「籃球奶」，下身搭配黑色真理褲超火辣。

在 Instagram 查看這則貼文 Cheri Lowitz（@cheri_sss）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 15 日 下午 8:15 張貼

人氣直線飆升的 Cheri 身高165公分，天生有著白皙皮膚和修長美腿，也少不了吸睛的D罩杯豪乳跟25腰，身材好到不符合比例，向來是黑髮的她近期染了一頭俏麗金髮，配上精緻五官、妹妹頭平瀏海依舊相當可愛。

在 Instagram 查看這則貼文 Cheri Lowitz（@cheri_sss）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 1 日 上午 1:23 張貼

Cheri 目前積極地在模特兒界發展，過去曾在馬來西亞世界小姐選美中進入決賽，也曾擔任在吉隆坡舉辦的「元首杯全國籃球錦標賽」宣傳大使，演藝之路備受看好。

在 Instagram 查看這則貼文 Cheri Lowitz（@cheri_sss）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 16 日 下午 8:48 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Cheri Lowitz（@cheri_sss）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 12 日 下午 10:27 張貼