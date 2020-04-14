卸下口罩絕不脫妝，就讓1028超吸油蜜粉系列完成妳的日常清透口罩妝！

1028超吸油蜜粉餅上市至今銷售超越百萬顆，熱賣關鍵在於粉質細膩不卡粉，輕拍就能有感潤色，強調控油柔焦、清爽不厚重，輕巧好攜帶的可愛包裝不論定妝、外出補妝都超方便，不到200元的高CP值，堪稱最強的MIT國民蜜粉餅，更是油肌點名回購第一名！今夏升級且推出「Oil Cut!超吸油蜜粉系列」，讓混合偏乾肌者更可以選擇新推出的嫩蜜粉，添加薔薇潤澤精華，使油水平衡不乾荒，鬆粉劑型更能快速均勻的大面積上妝，不斑駁更持妝，打造無懈可擊的薄透自然妝感。

Oil Cut! 超吸油蜜粉餅富含高濃度山茶花萃取與杏桃核仁油，貼膚上妝瞬間吸附油脂，定格妝容不卡粉不結塊，重複補妝不厚重卻兼具遮瑕感，長效維持在最佳狀態不暗沉，溫和控油不乾荒。（圖／品牌提供）

台灣開架彩妝品牌1028經典長銷品「超吸油蜜粉餅」以零油光、不脫妝的強大持妝力成為網友心中的完美補妝神器，平均以2分鐘即售出1顆的驚人速度，全面征服台灣及亞洲女性。這回超吸油蜜粉餅不僅換上限量新裝，更選用特厚0.8cm的Q彈軟糖粉撲，以一體成型的柔軟中長毛設計，搭配內層的彈力海綿，取粉均勻適量、柔軟服貼，即便重複上妝也零粉感，長效持妝不暗沉，一秒美肌定格！

Oil Cut! 超吸油嫩蜜粉零粉感上妝宛如開啟無痕模式，並溫和抑制出油，達全日油水平衡不乾荒，柔焦礦物鬆粉，填補肌膚孔隙有感霧化毛孔，細緻隱飾瑕疵，大面積補妝更顯肌淨。（圖／品牌提供）

隨著「偽素顏新時代」成為女孩嚮往的最高美肌指標，1028超吸油系列重磅推出混合乾肌也適用的「超吸油嫩蜜粉」，主打超輕盈定妝，利用震動製粉科技搭載超活氧細緻礦物鬆粉，添加銀杏葉萃取與薔薇籽精華，溫和控油全日油水平衡不乾荒，有感柔焦霧化毛孔，大面積補妝更輕透肌淨。提供膚色、透明、紫微光3色選，分別可營造自然無瑕、柔焦亮白與微光嫩白妝感，使用紫微光按壓在T字等局部處，拍拍五官更立體！

▍活動

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※抽獎活動參加方式：

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※獎品內容 ｜ Oil Cut! 超吸油蜜粉餅*1，不挑款隨機寄出

※公佈時間 ｜ 2020/4/23

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。