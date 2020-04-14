資工彌（余函彌）臉蛋精緻、身材高挑，是台大五姬之一，2013年因不習慣演藝圈生活，轉戰運動服飾品牌當起老闆娘，時常在網路秀出穿搭照，成為許多女網友參考的典範。其中一張，她抬起手帶動短版衣，讓結實腹肌和內衣出來見客了！

照片中，資工彌夾著髮飾，身穿白色T恤和水藍色短裙，由於上衣是短版設計，當她的手舉起、放在椅背上時，緊實的腹肌線條不僅露出，連內衣的邊緣都跑出來，纖細的體態讓網友羨慕不已，直呼：「就連坐著，腰間肉都0擠出！」她謙虛回應：「很縮」。

在 Instagram 查看這則貼文 YUYU（@bonnieyuxx）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 28 日 下午 8:46 張貼

資工彌自曝以前是不愛運動的女生，5年前接觸後發現不只能鍛鍊身材曲線，還能磨出更強大的心智，每個禮拜會去健身房3-5次，會自創運動服裝品牌的契機，是因為市面上的健身服裝都無法滿足她，不過最近卻被網友發現有6款衣服涉嫌抄襲「時尚界大仁哥」王大仁（AlexanderWang）的作品，引起外界熱烈討論。