2020美白最新大勢：自帶高瓦數發光肌才是最高境界！延續京城之霜網路口碑一致好評的超激光束美白安瓶熱度，全新推出的京城之霜「極光美白高機能晶露」，堪稱是史上最狂「發光美白」助攻手！

年齡增長與外在環境刺激，一旦肌膚發生炎性反應，便容易黯沉無光，活力低落。有鑑於此，牛爾老師首度在配方中添加極光藻新生活膚因子，加乘維他命B3與維他命C醣苷，能積極回防黑色素生成，消滅美白路障。素顏光、透、白，比起毫無生氣的白瓷肌膚更令人羨慕，京城之霜特別選用Sepiwhite™MSH勻白素，能使各色階肌膚都能煥然一「亮」，並添加牛爾老師喜愛的3%傳明酸，真正有效掃除黑勢力，看得見透白升級，自體發光。

「極光美白高機能晶露」獨家晶凝轉水科技，兼具化妝水和精華液質感的特殊「雙態」質地，以Q彈晶晶體完整包覆品牌經典成分Actuat E60活化肌萃，玻尿酸等三大保濕成分，與多重高效美白阻黑成分，一抹晶凍瞬化親膚水精華，深層導入美白力，同步彈潤肌底，撫潤老化紋路，持續釋放膨彈透白閃光。

▍活動

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※獎品內容 ｜ 京城之霜極光美白高機能晶露*1

※公佈時間 ｜ 2020/4/23

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