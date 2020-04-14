自封「台灣濱崎步」的51歲女星王彩樺保養得宜，無論是臉蛋或是身材都維持在最佳狀態，日前她透過網路曬出兩張照片，超性感的穿搭辣翻網友的眼睛。

演藝圈因新冠肺炎肆虐，許多藝人的工作都受到影響，不過王彩樺行程依舊滿檔，12日才換古裝拍戲，隔天又錄製節目《樂來越好聽》，她將當天的穿著放上網路，第一張先以背影示人，黑色迷你裙下露出一雙白皙美腿，文中她特別強調有亮點，原來轉到正面時，黑色亮片上衣的中間有一塊透膚設計，半球隱隱約約被看到，火辣的穿搭讓網友眼睛大吃冰淇淋，直呼：「真的越活越年輕」、「正面背面都好辣」、「哇！白玉雙腿」、「還是辣妹的身材耶」。

事實上，157cm的王彩樺曾胖到60kg，後來靠著少吃澱粉、一天吃兩餐、多運動的方式，降低攝取的熱量、又能雕塑身材曲線，即便沒有空出門運動，在家也會做抬腿、伸展之類的緩和運動，對鍛鍊臀型有些幫助。