電商崛起，翻轉民眾購物型態，街邊店面首當其衝，但仍有買方看好，捧億元購置大型店面，根據實價登錄，去年9月，竹北豪宅聚落成交2戶億元店面，其成交單價每坪120萬元，為竹北店面最高成交單價，成為竹北億級店面新店王。業者分析，該公司買下豪店後，仍空置狀態，不排除為置產自用。

根據實價登錄顯示，新竹縣竹北市嘉豐南路一段「若山NO2若合山」的店面，2019年9月有2戶店面，分別以總價1.28億元與1.11億元成交，每坪成交單價均為120萬元，為竹北市史上億級店面，單價最高的交易，據謄本調查，買方為「天一電子」，產業類別是半導體相關業，主要是積體電路產品的包裝、測試、預燒加工及進出口買賣業務。而該公司買下豪店後，仍未出租、店面暫且空置。

從實價資料觀察，2017年2月，「若山NO2若合山」另一店面總價1億350萬元，坪數128.93坪，每坪105.9萬元成交，2019年9月，同社區店面成交每坪120萬元，2年半的時間，單價漲幅達13.3%，為實價登錄上線以來，竹北億級店面最高單價。店面周邊多半是銀行業、高檔餐廳、診所、大型連鎖品牌居多，價格有撐。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，此次成交的「若山NO2若合山」的店面，主要原因是該店面位處豪宅聚落商圈，有絕對代表性以及稀有性，加上竹北地區的消費高以及就業人口逐年成長，周邊公共建設與企業投資暢旺，現況卻是空屋未使用，顯見業主相當看好本區未來發展及潛力因而置產。