理膚寶水C10肌光活膚精華30ml，1680元。（理膚寶水提供）

理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳SPF50 ＋ PA＋＋＋＋ 30ml ，980元。（理膚寶水提供）

理膚寶水深層控油泡沫洗面乳125ml，480元。（理膚寶水提供）

理膚寶水淨痘無瑕極效精華潤色 40ml，950元。（理膚寶水提供）

王宇婕肌膚健康透亮的秘密，使用OZIO蜂王乳QQ潤白凝露1瓶養成仙女肌。（OZIO提供）

OZIO蜂王乳W雙效黃金組合。（OZIO提供）

oh care 歐克威爾抗菌防護系列產品貼近生活，滿足民眾日常所需的抗菌需求，降低生活中細菌、病毒的危害。 （歐克威爾提供）

戴口罩更要全臉防曬與注重清潔，加上母親節檔期將至，各大品牌針對防疫口罩下的保養發表專屬對策。

理膚寶水全新瑰蜜霜 全護清透亮顏妝前防曬隔離乳SPF50 ＋ PA＋＋＋＋，5秒立即亮顏，防曬＆保濕＆亮顏一次搞定，8小時長效保濕不脫妝，超越素顏霜。理 膚寶水 C10 肌光活膚精華上市後，歐美銷售居冠，深受歐美女性消費者肯定與喜愛，不管是保養或是防曬系列，全方位提供消費者安心守護。

在日本掀起蜂王乳保養旋風的「OZIO」，針對母親節獨家推出「OZIO蜂王乳W雙效黃金組合」，一次收錄台日狂銷800萬瓶「蜂王乳凝露」、新品「蜂王乳QQ潤白凝露」，同時還加碼送出緊緻V臉神器「3D滾輪V臉儀」和「OZIO蜂王乳凝露旅行組」，母親節檔期下殺53折起。

普生股份有限公司自有品牌《oh care歐克威爾》以all care for the family為品牌理念，致力於提供安全性、抗菌效果佳、不產生抗藥性的居家溫和清潔選擇，普生總經理林孟德表示：「新冠肺炎疫情攀升，民眾防疫意識日益提高，帶動抗菌系列產品熱賣，自疫情爆發後，抗菌系列產品單就今年第一季業績相較2019全年度，竟成長逾6倍。