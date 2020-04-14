戴口罩更要全臉防曬與注重清潔，加上母親節檔期將至，各大品牌針對防疫口罩下的保養發表專屬對策。
理膚寶水全新瑰蜜霜 全護清透亮顏妝前防曬隔離乳SPF50 ＋ PA＋＋＋＋，5秒立即亮顏，防曬＆保濕＆亮顏一次搞定，8小時長效保濕不脫妝，超越素顏霜。理 膚寶水 C10 肌光活膚精華上市後，歐美銷售居冠，深受歐美女性消費者肯定與喜愛，不管是保養或是防曬系列，全方位提供消費者安心守護。
在日本掀起蜂王乳保養旋風的「OZIO」，針對母親節獨家推出「OZIO蜂王乳W雙效黃金組合」，一次收錄台日狂銷800萬瓶「蜂王乳凝露」、新品「蜂王乳QQ潤白凝露」，同時還加碼送出緊緻V臉神器「3D滾輪V臉儀」和「OZIO蜂王乳凝露旅行組」，母親節檔期下殺53折起。
普生股份有限公司自有品牌《oh care歐克威爾》以all care for the family為品牌理念，致力於提供安全性、抗菌效果佳、不產生抗藥性的居家溫和清潔選擇，普生總經理林孟德表示：「新冠肺炎疫情攀升，民眾防疫意識日益提高，帶動抗菌系列產品熱賣，自疫情爆發後，抗菌系列產品單就今年第一季業績相較2019全年度，竟成長逾6倍。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。