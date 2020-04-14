圖片來源：依妍熹

小明星大跟班節目介紹，2020最新仙女機，在家就可以輕鬆做SPA啦！

一台完成提拉、保養、按摩的仙女機美容儀！

大家還記得上次在「小明星大跟班」節目播出的依妍熹洗卸露嗎？超方便的3分鐘懶人洗卸，配上透粉與玫瑰金的包裝，讓人不多囤幾瓶都不行！2020春夏依妍熹又推出了讓大家5分鐘就能變美的魔術，一台可以完成提拉、保養、按摩的仙女機美容儀，眾多藝人網美都激推，仙女都在用！

圖片來源：依妍熹

方便攜帶 到哪都可以隨時按摩SPA

這次在外觀上一樣讓人少女心噴發！玫瑰金的金屬圓弧探頭，配上雪白色的機身，背面印著粉色EEYANS的LOGO，配上淡粉色的紙盒包裝，裡面附有說明書跟USB充電線，即使旅行也可以輕鬆攜帶，隨手充電超方便！

圖片來源：小明星大跟班Youtube畫面

徐凱希推薦 保養必備仙女機

藝人徐凱希也在節目上示範推薦，這款仙女機最新的強大功能，一次擁有溫熱、冰鎮、震動三種模式，可以依照保養需求交替使用，更有三段式的溫度可以選擇，跟液晶螢幕顯示電量跟模式，是不是超高科技的！

圖片來源：依妍熹

更讓人驚豔的是它的金屬圓弧探頭，傳導速度非常得快，如果是想要快速提拉效果，可以運用雙層提拉的按摩手法，短短５分鐘真的臉部線條變立體緊緻，不用過度修修臉啦！

圖片來源：依妍熹

日常的肌膚保養，就是用最簡單的由下往上、畫圓的方式幫助保養品吸收，先熱再冰，真的跟去SPA店保養一樣，一週使用下來皮膚真的變好了，而且價格不到2000元真的非常平價啊！進階的眼部保養，大家常常都忽略眼部肌膚是最脆弱也最容易產生細紋的地方，保養完臉部之後，記得也要塗上眼霜或眼部精華，讓眼周徹底吸收養分，搭配熱吸收／冰緊緻的循環，實在是非常的放鬆紓壓啊！

編輯推薦指數 ★★★★

只要妳有在塗抹保養品，就一定要搭配依妍熹仙女機，編輯實測使用保養油跟敷面膜殘留在臉上的精華液，居然可以超快速全部吸收，肌膚變得超級透亮，所有再難吸收的保養品都能一機搞定！