美國史無前例啟動無上限QE，各國紛紛跟進，就連已3年半未降息的台灣央行也宣布降息一碼。面對接近零利率的環境，有台中業者指出，近期出現滿手現金的大戶急於將資金轉移至房地產，帶動頂級豪宅市場詢問度攀升，不少豪宅建商也正積極準備入市推案，一掃前段時間濃重的觀望心態。

銀行業者分析，股市大幅震盪的情況下，無論好壞股都可能快速崩跌，部分投資型態較為保守的大戶滿手現金無處可去，各國政府瘋狂印鈔，市場只能以無限的資金來追逐有限的資產。

其中，貨幣貶值、物價上漲將成警訊，與其留著現金面臨通膨吃掉利息，倒不如趁勢運用低利，將資金投入流動性低的不動產，雖不易短期大幅獲利，但長期而言卻相對保值，具開發潛力的土地及擁有地段、品牌加持的頂級個案，被視為避險的首選標的。

住商不動產南屯店協理黃權銘表示，自QE及降息公布後，總價4000萬以上的物件來客較上月大增五成，這些金字塔頂端的客層大多為傳產大戶及擁全球性事業佈局的企業主，不僅擔心手頭的現金逐漸貶值，更因國際市場動盪、疫情影響，積極將廠房、總部移回台灣，連帶增加自住、置產需求，目光則鎖定在夏綠地園道、市政園道周圍具地標性的頂級豪宅。

除此之外，七期預售市場也相當熱鬧，寶輝建設首次於七期採取標配銷售的預售新案「寶輝Sky Tower」，要以秋紅谷級別頂級規格搶市，預計在第二季進場，總銷金額達60億元，全案規劃70、90坪，總價約在4000萬至5000萬元的產品。

而第三季陸續進場的還有主打60坪標配輕豪宅的「聯聚瑞安大廈」，每坪開價60萬，「雙橡園市政河南路新案」則規劃45、60、90坪的產品，備受市場期待，商辦部分則有豐邑建設的50層超高商辦大樓案。

台灣房屋智庫經理陳炳辰則指出，由於受到疫情影響，不少企業主與大咖投資族群資產多縮水，若手上還有閒錢的投資者，加上降息方案，國內可投資項目又以不動產為較保值、起伏風險小的商品。

不過值得注意的是，由於主流剛性買盤買房價格低，也多以一戶為主，房貸降息每月僅省幾百塊，對於投資大戶、高資產族群較有發揮空間，然而這類族群資產受挫更嚴重，若還能投資，也會以價格平實，或是議價讓利空間大、屋主與建商心態較不堅持的物件為主，整體狀態仍混沌難明。