大陸女星迪麗熱巴因演出古裝劇《三生三世十里桃花》爆紅，後續強勢接演「白鳳九」的續集《三生三世枕上書》，除了自然演技頗受粉絲肯定，出身新疆維吾爾族的她，也因五官深邃，酷似混血兒的甜美長相被封為「新疆女神」。近日，迪麗熱巴大學時期的舊照在網上曝光，隨即引發熱議。

照片中，迪麗熱巴身穿便服輕鬆坐在宿舍書桌前，靜靜看著鏡頭散發憂鬱氣息，當時的她化上前衛的超濃眼妝、大直徑的變色隱形眼鏡，可看出品味大不同！不過她大學時期的長相和現在沒有多大差別，白皙皮膚、圓滾滾電眼配上尖挺鼻梁，笑起來一樣神秘又清純，姣好五官一看就知道她是純天然美女無誤。

迪麗熱巴大學時期的舊照在網上曝光。（圖／摘自微博@娱叔尬综艺）

除此之外，迪麗熱巴桌上滿滿的零食也一起曝光，直接驗證她在演藝圈內的「吃貨」稱號，原來是從大學時期就很愛吃。在舊照一曝光後就掀起風波，底下立刻引發網友留言：「這個顏值放在當時可以拿來當大頭貼像了」、「不愧是小吃貨」、「學生時期品味很特殊」。

迪麗熱巴大學時期的舊照在網上曝光。（圖／摘自微博@娱叔尬综艺）