De Beers頂級珠寶「Nature’s Wonders」即起登台，於台北101展至5月10日止，總共展出逾60件、總價逾9億的珠寶作品，主打完美切割和透明無瑕的大顆鑽石，並邀請藝術家李霽以「Aura靈光」為主題創作多件裝置藝術作品，藝術品與絢麗閃耀的鑽石相呼應，別具意義。
天然鑽石是大自然的瑰寶，歷經數十億年高溫和高壓的淬煉才得以生成，被視為永恆的象徵，實驗室培育瞬間生成的人工鑽石完全無法與之比擬，為此De Beers特別以「Nature’s Wonders」為主題，強調天然鑽石的珍貴稀有，尤其是Type IIa等級透明無色的鑽石，更是難得一見，值得擁有。
今年De Beers珍寶展有三顆超過十克拉的Type IIa等級大顆美鑽，其中一顆DB Classic橢圓形切割鑽戒，主鑽15.89克拉，要價約1.4億元，是珠寶展最貴的一件作品。
以切割工藝著稱的De Beers，擅長以明亮式切割的頂級工藝，讓鑽石的每個刻面與角度都能反射最多光線，一顆11.12克拉Type IIa等級大顆美鑽，是從31.23克拉的原石切割而來，為了追求比例和光線反射達到完美平衡，切割後只剩不到原石的一半，更顯珍貴。
除了透明無瑕的白鑽，會隨溫度變化的「變色龍鑽石」，更能展現大自然美鑽的精妙神奇之美，例如一顆3.17克拉暗彩帶灰綠色的黃鑽，因在地底深處受到天然輻射的照射而變成綠色，但在高溫下，暗綠色又會變成亮黃色，十分神奇。
為了詮釋鑽石從地底生成的「樸實」、精湛切割工藝的「雕琢」和完成美鑽作品的「雋永」三個演化過程，藝術家李霽永續環保的複合媒材、天然植物為塑材，呼應鑽石從原石、切割到成品的過程，更能烘托鑽石璀璨之美。
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