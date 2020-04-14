De Beers頂級珠寶「Nature’s Wonders」即起登台，於台北101展至5月10日止，總共展出逾60件、總價逾9億的珠寶作品，主打完美切割和透明無瑕的大顆鑽石，並邀請藝術家李霽以「Aura靈光」為主題創作多件裝置藝術作品，藝術品與絢麗閃耀的鑽石相呼應，別具意義。

De Beers總價逾9億「Nature’s Wonders」頂級珠寶登台，模特兒身穿純白禮服凸顯淨白無瑕天然白鑽之美。（盧禕祺攝）
De Beers總價逾9億「Nature’s Wonders」頂級珠寶登台，模特兒身穿純白禮服凸顯淨白無瑕天然白鑽之美。（盧禕祺攝）

天然鑽石是大自然的瑰寶，歷經數十億年高溫和高壓的淬煉才得以生成，被視為永恆的象徵，實驗室培育瞬間生成的人工鑽石完全無法與之比擬，為此De Beers特別以「Nature’s Wonders」為主題，強調天然鑽石的珍貴稀有，尤其是Type IIa等級透明無色的鑽石，更是難得一見，值得擁有。

De Beers DB Classic橢圓形切割鑽戒，主鑽15.89克拉，Type IIa等級，約1.4億元，是珠寶展最貴的一件作品。（De Beers提供）
De Beers DB Classic橢圓形切割鑽戒，主鑽15.89克拉，Type IIa等級，約1.4億元，是珠寶展最貴的一件作品。（De Beers提供）

De Beers DB Classic祖母綠形切割鑽石戒指，主鑽11.12克拉，Type IIa等級，約9380萬元。（De Beers提供）
De Beers DB Classic祖母綠形切割鑽石戒指，主鑽11.12克拉，Type IIa等級，約9380萬元。（De Beers提供）

今年De Beers珍寶展有三顆超過十克拉的Type IIa等級大顆美鑽，其中一顆DB Classic橢圓形切割鑽戒，主鑽15.89克拉，要價約1.4億元，是珠寶展最貴的一件作品。

以切割工藝著稱的De Beers，擅長以明亮式切割的頂級工藝，讓鑽石的每個刻面與角度都能反射最多光線，一顆11.12克拉Type IIa等級大顆美鑽，是從31.23克拉的原石切割而來，為了追求比例和光線反射達到完美平衡，切割後只剩不到原石的一半，更顯珍貴。

De Beers 3.17克拉暗彩帶灰綠色黃鑽，在高溫下會呈現亮黃色，因而有「變色龍鑽石」之稱。（De Beers提供）
De Beers 3.17克拉暗彩帶灰綠色黃鑽，在高溫下會呈現亮黃色，因而有「變色龍鑽石」之稱。（De Beers提供）

除了透明無瑕的白鑽，會隨溫度變化的「變色龍鑽石」，更能展現大自然美鑽的精妙神奇之美，例如一顆3.17克拉暗彩帶灰綠色的黃鑽，因在地底深處受到天然輻射的照射而變成綠色，但在高溫下，暗綠色又會變成亮黃色，十分神奇。

De Beers Swan Lake彩鑽耳環，總重5.08克拉，約187萬元。（ De Beers提供）
De Beers Swan Lake彩鑽耳環，總重5.08克拉，約187萬元。（ De Beers提供）

De Beers Drops of Light鑽石耳環，主鑽各約3.1克拉，約 1065 萬元。（De Beers提供）
De Beers Drops of Light鑽石耳環，主鑽各約3.1克拉，約 1065 萬元。（De Beers提供）

De Beers Old Bond Street橢圓形切割橘鑽戒指，主鑽5.11克拉，總重5.48克拉，約3740萬元。（ De Beers提供）
De Beers Old Bond Street橢圓形切割橘鑽戒指，主鑽5.11克拉，總重5.48克拉，約3740萬元。（ De Beers提供）

De Beers Aura垂墜式梨形切割鑽石耳環，主鑽1.52克拉，總重3.48克拉，約150萬元。（ De Beers提供）
De Beers Aura垂墜式梨形切割鑽石耳環，主鑽1.52克拉，總重3.48克拉，約150萬元。（ De Beers提供）

為了詮釋鑽石從地底生成的「樸實」、精湛切割工藝的「雕琢」和完成美鑽作品的「雋永」三個演化過程，藝術家李霽永續環保的複合媒材、天然植物為塑材，呼應鑽石從原石、切割到成品的過程，更能烘托鑽石璀璨之美。

De Beers珠寶展現場陳列藝術家李霽的裝置藝術作品，烘托鑽石璀璨之美。（De Beers提供）
De Beers珠寶展現場陳列藝術家李霽的裝置藝術作品，烘托鑽石璀璨之美。（De Beers提供）

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