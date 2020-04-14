來自英國新興獨立裝瓶廠That Boutique-y Whisky Company過去的作品大多是以以詼諧的漫畫酒標呈現酒廠文化，加之這裝瓶廠廠其實挺會選酒的，讓它成為威士忌迷們的蒐集對象之一。而針對開發新型態的消費者，最重要的就是「品酒」這件事，但如果酒款單價太高實在很難吸引人。於是That Boutique-y Whisky Company就與台灣代理商討論後，順勢推出了「台灣限量袖珍組」，裡面集結了30款風味各異的50ml小樣酒，最有趣的是，這次That Boutique-y Whisky Company在酒標上將台灣人的印象以「千手西裝男」呈現，象徵著台灣人人身懷絕技，能同時在各種事務之間快速切換，令人莞爾。

這組由30瓶50ml小樣酒組成的「台灣限量袖珍組」，集結了蘇格蘭著名蒸餾廠如Mortlach、Linkwood、Aberlour、Balmenach、Tobermory…等，酒標設計以「千手西裝男」代表台灣人靈活而迅速的執行力，總能夠在不同的事務間切換自如，迎接不同的挑戰，而引起注意的是，在代理商華揚展覽的要求之下，台灣青天白日滿地紅國旗也特別被畫在酒標裡面，該公司表示：「這是針對台灣地區特別推出的產品，我們與原廠討論時認為除了原廠感受到台灣人獨有的個性之外，也要求要將國旗放在裡面，更明確的表達出這是台灣的限定產品，大家不妨仔細找找每一瓶的酒標中，國旗在哪裡。」

That Boutique-y Whisky「台灣限量袖珍組」已在全台指定酒類專賣點銷售，同時，代理商的酒如坊 實體店也可以找到。

TBWC-台灣限定版小樣酒組

***飲酒過量 有礙健康***