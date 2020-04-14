HAPPY GO Pay趁母親節將至，即日起合作銀行多了中國信託、新光、匯豐，加上既有的遠東、花旗、聯邦、華南、第一、玉山及台新共有10家，6月30日前綁定指定銀行消費滿額最高10倍點數回饋，可說是「十全十美」。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司顧客經營業務部副總經理李明城表示，HAPPY GO Pay自推出後，有效吸引年輕卡友使用，以31歲至50歲為主力客群，且屬於高貢獻、高消費VVIP卡友的占比高達72％，消費力可觀，是整體卡友的5至6倍。

HAPPY GO Pay 6月30日前綁定指定銀行信用卡，享消費滿額最高10倍點數回饋，再享單月累積回饋、單筆滿額贈等優惠。（HAPPY GO提供）

因此，HAPPY GO Pay本月起擴增為10家銀行，6月30日前除台新外，皆享消費滿額最高10倍點數回饋，再享「單筆滿額贈、單月累積回饋、綁定禮」三重禮。其中，中國信託綁卡單筆消費不限金額送100點，匯豐綁卡單筆滿100元送50點；百貨通路使用HAPPY GO Pay滿2000元送160點，滿5000元送400點。

今年母親節檔期雖受到疫情衝擊，但根據iCONNECT智能數據行銷調查，若通路有消毒服務並祭出超殺優惠，仍有近7成卡友願意出門消費，並表示戴口罩、做好消毒、於室內保持1.5公尺社交距離，百貨仍是購物首選。受歡迎前3大品類仍以美妝保養為大宗，其次是防疫期間異軍突起的營養保健品、自煮商機帶動的生活家電類；送禮預算約為3000元至1萬元間，有近2成卡友選購金額無上限。

HAPPY GO 16日起攜手遠東百貨推出母親節扣點快閃活動，祭出史上最優的50點兌換200元紅利券，全館當日單筆每滿2000元並成功累點再享驚喜抽汽車，首見1：4兌點比周年慶1：2兌點還優惠。此外，為力挺防疫天使，醫護人員持醫護證件16日起至5月12日享百貨服飾滿5000元送500元，還可兌換HAPPY GO點數100點，不限金額憑發票則可兌換沙威隆抗菌洗手露。

遠東SOGO 26日前有「美麗100%滿額贈」，忠孝館1F化妝品區當日單櫃憑電子發票及銷貨明細滿6000元，可兌換Kinyo 8吋充電USB充電式電扇或HAPPY GO點數680點；滿2萬元可兌換大家源大廈扇或富士電通12L立式雙層電烤箱； CHANEL、Dior、SK-II、ESTEE LAUDER等22家美妝有「HAPPY GO品牌有禮特別贈」，當日單櫃滿1萬2000元再贈400元SOGO商品禮券；27日前「美麗馨意 點點換現金」活動，可用200點換100元母親節購物金。