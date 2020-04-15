比漾廣場迎接母親節16日至22日由「聯名卡超級周」打頭陣，精選百件商品3折起，挑戰市場最低價；繼Yahoo超級商城及樂天市場後，24日起進駐PChome更強化電商，年度目標業績挑戰1500萬元，較原有2倍成長。

比漾廣場上月引進藝人指定的快時尚飾品Lucy’s，周周推出300款新品，價位390元起；任選2件79折。（郭家崴攝）

比漾廣場1樓增設可館外取餐的「購物速可得」，周一至周五11：30AM至13：00PM除電話預訂30個品牌的午餐，也有驚喜限量特價商品。（比漾廣場提供）

3月起有12個品牌進駐，包含英倫時尚ALLSAINTS、藝人指定的快時尚飾品Lucy’s等，16日起再加入PUMA，讓品牌更豐富。今年是第3年舉辦「聯名卡超級周」，回饋最高、規模也最大，台新銀行比漾聯名卡友獨享同期最低贈獎門檻全館滿2020送220，回饋11%，首4日全館指定櫃位滿5000再多送100，珠寶區/大家電滿9900再多送1000，門檻首次比歷年滿萬送千低；百件精選商品數量較去年增約2成，涵蓋美妝、服飾、女鞋、家電家用品、餐廳美食。

比漾廣場B2秀朗市場用餐區加裝隔板，讓主顧防疫期間用餐更安全。（郭家崴攝）

比漾廣場SHISEIDO國際櫃紅妍加大組，價值7200元、特價5600元，聯名卡價5040元。（比漾廣場提供）

23日起至5月10日則是全檔期全館跨櫃累滿3000送200，門檻降低、也首次納入B2秀朗市場美食街櫃位。為讓主顧安心用餐，本月起秀朗市場用餐區加裝隔板；8日起1樓館外增設可電話預訂、館外取餐的「購物速可得」服務。

比漾廣場PUMA麂皮女款休閒鞋，原價2980元、聯名卡價1690元。（比漾廣場提供）

比漾廣場兒童卡4月發行至今會員超過百人，預計年底前要破800人。（比漾廣場提供）

母親節除女性主顧，近期針對12歲以下兒童及60歲以上熟齡會員，發行兒童卡及市場首創的橘色俱樂部卡，比漾廣場總經理周寶文表示，4月拓展電商、5月因應橘色俱樂部推出《Orange Paper》創刊號，透過專欄式的「情報發送」及主題式「商品提案」，以新一代通訊販售的概念提供商品推薦服務，等於在家用行動支付可郵購商品到家。