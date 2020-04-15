疫情期間宅在家商機發威，新光三越台北信義新光天地觀察到居家健身、辦公、料理帶動相關業績最高翻2倍。韓國超紅的「400次咖啡」延燒到網路，帶動咖啡機、電動攪拌棒及小烤箱成為新寵兒，較去年銷售成長翻倍，占了廚房家電銷售的4成。

新光三越台北信義新天地發現居家健身帶動運動品類及健身器銷售成長3至4成。（新光三越提供）

「400次咖啡」源自澳門「漢記咖啡」，在韓國綜藝節目《新品上市便利餐廳》到訪後爆紅，其做法簡單，把即溶咖啡粉、糖、熱水按照1：1：1的比例放入杯中攪拌400次，手打出綿密焦糖奶泡奶泡即可，還有人拿抹茶粉如法炮製。新光三越台北信義新天地發現，近期各式即溶咖啡粉、抹茶粉銷量明顯增加。

新光三越台北信義新天地A9喬山HORIZON Citta系列直立健身車，原價2萬6800元、特價1萬9800元，送價值2380元的木紋摺疊式辦公桌。（新光三越提供）

而懶人家電也熱賣，氣炸鍋月份銷售量激增，僅次於周年慶，電鍋、電子鍋及多合一水波爐，也隨著市場上的話題銷量增加，整體銷售量也較去年同期雙位數成長。

新光三越台北信義新天地A8、A9 Panasonic 5L/6L微電腦壓力鍋SRPG501/601，原價 8990元/1萬2800元、特價7990元/9990元。（新光三越提供）

此外，居家健身帶動運動品類及健身器銷售成長3至4成；不占空間的折疊健走機普遍受歡迎，3月份整體健身器材買氣比去年同期成長5成。隨著在家工作人口增加，法雅客2+3月賣出百台筆電及平板，銷量成長5成。人體工學椅的銷售也成長2成、視訊/筆電關聯成長5成，A8、A9兩店機能桌椅則較去年增2倍；在家料理促使烘焙類及多合一廚房家電較去年銷售翻倍成長。

新光三越台北信義新天地A9 CHAMBISTRO享·香檳海鮮餐酒館精緻的母親節大餐，每人1450元+10%，提供專人外送含原餐盤使用收送，須提前預訂。（新光三越提供）

另，1日起開跑的初夏購物節新光三越會員APP線上購物的業績呈10倍成長，保養品可宅配到府，超市民生用品如橄欖油、零食等也能24小時不打烊下單；各大餐廳即時料理包的業績也約成長5倍，包含添好運、一嵐拉麵、瓦城、紅豆食府都可買到調理包，今年母親節餐廳更能直接到府服務，A9 CHAMBISTRO享·香檳海鮮餐酒館母親節大餐，提供預訂由專人外送。