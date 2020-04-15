疫情期間宅在家商機發威，新光三越台北信義新光天地觀察到居家健身、辦公、料理帶動相關業績最高翻2倍。韓國超紅的「400次咖啡」延燒到網路，帶動咖啡機、電動攪拌棒及小烤箱成為新寵兒，較去年銷售成長翻倍，占了廚房家電銷售的4成。
「400次咖啡」源自澳門「漢記咖啡」，在韓國綜藝節目《新品上市便利餐廳》到訪後爆紅，其做法簡單，把即溶咖啡粉、糖、熱水按照1：1：1的比例放入杯中攪拌400次，手打出綿密焦糖奶泡奶泡即可，還有人拿抹茶粉如法炮製。新光三越台北信義新天地發現，近期各式即溶咖啡粉、抹茶粉銷量明顯增加。
而懶人家電也熱賣，氣炸鍋月份銷售量激增，僅次於周年慶，電鍋、電子鍋及多合一水波爐，也隨著市場上的話題銷量增加，整體銷售量也較去年同期雙位數成長。
此外，居家健身帶動運動品類及健身器銷售成長3至4成；不占空間的折疊健走機普遍受歡迎，3月份整體健身器材買氣比去年同期成長5成。隨著在家工作人口增加，法雅客2+3月賣出百台筆電及平板，銷量成長5成。人體工學椅的銷售也成長2成、視訊/筆電關聯成長5成，A8、A9兩店機能桌椅則較去年增2倍；在家料理促使烘焙類及多合一廚房家電較去年銷售翻倍成長。
另，1日起開跑的初夏購物節新光三越會員APP線上購物的業績呈10倍成長，保養品可宅配到府，超市民生用品如橄欖油、零食等也能24小時不打烊下單；各大餐廳即時料理包的業績也約成長5倍，包含添好運、一嵐拉麵、瓦城、紅豆食府都可買到調理包，今年母親節餐廳更能直接到府服務，A9 CHAMBISTRO享·香檳海鮮餐酒館母親節大餐，提供預訂由專人外送。
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