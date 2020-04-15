以下三個星座女對男人來說有種莫名的吸引力，愛上了就很難離開，彷彿被拴住一般！

▍1.天秤女（9.23-10.23）

天秤彷彿天生就是上帝的寵兒，出生後自帶光環，無論是顏值，氣質還是身材都能吸引一大批人的目光，在異性圈的受歡迎程度完全不輸天蠍女！但如果說天蠍女是妖女，那天秤女就是女神般的存在，宛如古代的大家閨秀，顏值和學識並存，以至於讓不少男性趨之若鶩，心甘情願的拜倒在她的石榴裙下！

畢竟天秤的性格就是如此，做事隨性，不強求，不限制，性格不溫不火，讓人感到非常舒適。就像一陣微風，吹過的時候，彷彿用羽毛輕輕撓了一下心尖，力氣不重，卻讓人印象深刻，無法再割捨這種感覺！而正是因為天秤女對伴侶的這種別樣放縱，竟讓他們生出了一種逆反心理，即使是渣男也會為了引起她們的關注慢慢變得專情起來。

要知道，天秤女在真正接受一個人之前，都會猶豫糾結很久，她們從不因為一個人的甜言蜜語就馬上投入自己的全部感情，即使已經確定了關係，天秤女也會讓人有種心不在焉的感覺，體貼卻不黏人，若即若離，結果讓對方變得更加著迷，主動將自己一直栓在她的身邊。

▍2.雙魚女（2.19-3.20）

如果說巨蟹女是男人心中的最佳妻子，那雙魚就是他們心中的最佳女友或愛情旅途上的最好驢友！畢竟這位有點小迷糊，一直將自己放在童話世界的小女孩是許多人都割捨不掉的最好念想，美好到讓人不願拋棄，所以都心甘情願地成為了她的裙下之臣，為之付出了許多努力，以此來博紅顏一笑。

雙魚女的魅力就來自於那種柔情似水的氣質，彷彿是江南水鄉在煙雨中撐傘而來的女孩，朦朧又美好，即使看不清容顏，也沉醉在了這種氛圍當中！都說雙子女和天蠍女最擅長玩弄人心，其實雙魚女也很會，只是她們的攻擊和謀略都比他人多了一份柔情，所以即使中招，也不會讓人生出一種想要強行反抗的感覺。因此雙魚女想要追求一個人，總比其他星座的女生要容易太多！

別看這隻小白兔總是一副沒有殺傷力的樣子，楚楚動人，柔弱的彷彿不堪一擊，不經意就能激起你的憐惜，但其實這都只是她們為了保護自己和侵入別人做的偽裝！正是因為如此，她們總能在最關鍵的時候給予他人最重要的一擊，只用一雙柔情似水的眼睛就讓你再也捨不得挪開離去的腳步，將你永遠栓在自己身邊，直到這段戀情結束！

▍3.雙子女（5.21-6.21）

心思多變的雙子女應該是12星座中除射手和雙魚之外的情話高手，就算是在枯燥的日常生活當中，她們也能像倒豆子般將情話不要錢的輸出，彷彿是與生俱來的天賦，不用他人幫忙，就能自己點亮！因此雙子最擅長用甜言蜜語來俘獲人心，即使心如磐石的摩羯和行事苛刻的處女在雙子女的巧舌之下也會忍不住動容，以至於都被撩的臉紅心跳，懵懂之間就被雙子女勾到了手上！

她們是公主，也是女王，百變的身份和慣於偽裝的性格，每天都能帶給你不一樣的新鮮感，再加上忽冷忽熱和只有三分鐘耐心的本性，讓你不由自主地就生出了一種想要將她牢牢拴在身邊的感覺，然後身份對換，從被追求者反轉成了追求者，完全被她玩弄於鼓掌之間！

所以雙子女身邊的備胎是最多的，她們就像一個貪玩的孩子，以冒險為藉口收集者一個又一個心儀對象。因此在雙子完全學會愛人之前，總是會傷害到不少人，也會讓不少人捨不得離開，一直圍繞在她的身邊！

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】