少女時代出身的氣質女星徐玄，自2017年與SM娛樂合約到期後便不再續約，雖還是少女時代成員之一，卻已將事業中心轉往戲劇圈發展。日前她接下服飾品牌代言，在IG上PO出美照，凹凸有致的好身材立即大批網友注意。

出道多年人氣依然不滅的徐玄，2月份才推出新作品《你好德古拉》，近日又接下新戲《私生活》讓粉絲們十分期待。

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日前她還接下服裝代言，在IG上公開照片，只見她穿著一件貼身細肩帶上衣，搭配薰衣草紫百褶裙，側身秀出美胸弧線，讓網友們忍不住暴動留言「美慘了」、「喜歡這套造型」。