都說明星最怕撞行頭，但顯然這個迷思已經被破除，因為最近金泰希、潤娥、楊冪及古力娜扎就頻頻撞包沒在怕，而這個同時受到中韓女神青睞的包款，正是從去年紅到現在、備受名模女星追捧的It Bag──Chloé ''Chloé C''迷你小方包。

Chloé C為Chloé 2019年春夏推出的主打包款，該系列以鑲嵌於外部雙層翻蓋正中央的「Ｃ」字金屬配件為特色，共有相機包、鍊帶手拿包及腰包等多種款式可供選擇，而其中又屬迷你小方包最受歡迎。由於造型可愛討喜，Chloé C迷你小方包一直被視為修飾身形與逆齡穿搭的最佳利器，無怪乎行頭鮮少重複亮相的潤娥，多次選用Chloé C咖啡色迷你小方包妝點私服，不僅從夏天背到冬天，最近更用以打造口罩時尚。無獨有偶，韓國另一位頂級美女金泰希也被發現在回歸新作《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》劇中，以同款迷你小方包精心搭配亮黃色針織衫與印花長裙，讓人驚呼40歲的她狀態極佳，完全沒有媽媽味，只有滿滿少女感！

金泰希在復出新劇中，以Chloé _Chloé C_咖啡色迷你小方包妝點造型，讓人驚呼她沒有媽媽味，只有少女感。(照片翻攝自韓國TVN《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》第七集)

楊冪與中國潮人韓火火合作的時尚街拍中，選擇Chloé _Chloé C_橄欖綠迷你小方包妝點造型；包款售價NT$55,500。(圖/品牌提供)

潤娥去年六月以Chloé _Chloé C_咖啡色迷你小方包打造夏季度假時尚。(照片取自潤娥IG)

古力娜扎與中國潮人韓火火合作的時尚街拍中，選擇Chloé _Chloé C_橄欖綠迷你小方包妝點造型；包款售價NT$55,500。(照片取自FireBible微博)

折服於迷你小方包魅力的還有楊冪及古力娜扎，她們與大陸潮人韓火火合作的《FireBible》時尚街拍中，兩人均手持Chloé C橄欖綠迷你小方包入鏡，透露「美女所見略同」的一致品味。鏡頭裡，楊冪時而嫵媚時而賣萌，迷你小方包與高腰連身長褲完美彰顯其姣好比例，即使與小六歲的「新疆維納斯」比美，大冪冪依舊不遜色。

關穎與女兒C.C.搶先入手本季全新推出的Chloé _Chloé C_迷你小圓包，並利用同款不同色的小圓包打造母女裝。(照片取自關穎IG)

相較於亞洲俏媽咪與國民女神「撞」況連連，台灣凍齡媽咪代表可就風光許多──關穎日前搶先入手本季全新推出的Chloé C迷你小圓包，品味出眾的她，利用同款不同色的小圓包與女兒C.C.巧搭母女裝，更別具新意地將原本作為胸前掛包的小圓包改為腰包的方式配戴，展現包款多種用途之餘，亦透露其時尚好衣Q，而關穎駐顏有術的容貌與保養得宜的身材，絲毫看不出已經是三個寶貝的媽，更是瞬間將眾女星比下。