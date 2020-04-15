大陸女星劉亦菲近期因迪士尼真人版電影《花木蘭》話題不斷，近日她替大陸版《嘉人MarieClaire》雜誌拍攝絕美的寫真，成為5月刊的封面人物，不僅換上華麗的時裝，更小露香肩、美胸，展現「花木蘭女力」。

這是劉亦菲第4次登上《嘉人》封面，在這次的繁花寫真中，她身穿 EMPORIO ARMANI 時裝，佩戴法國品牌 Chaumet 的高定珠寶飾品，整套價值竟超過2000萬！在攝影師陳漫的巧手下，整組美照的拍攝風格從妝容到服飾都十分神祕，只見劉亦菲穿上低胸的黑色絲綢襯衫，正面有著浮誇的荷葉邊設計，讓造型看起來很有變化，同時下身秀出白皙的美腿，十分火辣。

大陸女星劉亦菲登上大陸版《嘉人MarieClaire》雜誌拍寫真。（圖／摘自微博@嘉人）

而在另一組造型中，劉亦菲換上了湖水綠色的禮服，只見她側身坐著，大秀細嫩香肩及手臂，讓側身曲線一覽無遺，就連精緻的臉蛋也一起曝光，仙氣噴發的模樣超迷人。

大陸女星劉亦菲登上大陸版《嘉人MarieClaire》雜誌拍寫真。（圖／摘自微博@嘉人）

在專訪中，劉亦菲透露花木蘭是她一直以來都很喜歡的角色，彰顯著現代女性光芒，更代表對女性新的想像。對於未來的人生願景，她說：「永遠希望知道自己能給自己多少驚喜，這是推著我向前的動力。」再次展現忠於自我、為夢想而戰的信念。