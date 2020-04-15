以下四個星座的男人分手方式會讓曾經的情人很受傷，堪稱最渣分手方式！

▍1.冷暴力分手的白羊男

白羊雖然看似大而化之，彷彿什麼都不在意，其實他們有時才是最硬脾氣的人，分手的突然，離開的決絕，讓人猝不及防，堪稱是最瀟灑的前任！

不過，白羊的瀟灑對他人來說卻並不是一件好事，要知道白羊可是一個很喜歡冷暴力的人，在分手前他們會莫名變得煩躁，然後對你愛答不理，以此將兩人的距離慢慢拉開，最後當你再也忍受不了主動提問「是否想分手了」時，他們才會給你「是的」的最終答案，分手方式可謂是非常的渣！

但這就是白羊，乾脆爽快利落的星座，喜歡就盡全力去守護，不愛就很決絕的離開，一點人情味也沒有，彷彿沒愛過般，直接將這段曾小心翼翼捧在手心裡的感情無情的劈成了兩半！因此分手後的白羊可謂是非常冷漠，那時他們對你完全是一種無所謂的態度，連分手理由也不願給，就是不愛了，就是沒感覺了，以往的溫情早已隨風而去！

▍2.無厘頭分手的水瓶男

水瓶和白羊一樣，在分手前也是一個冷暴力的熱衷者，不愛了的人在他們眼裡往往都不值一提，彷彿跌到了塵埃，然後在隨心所欲的情況下直接拋棄！因此水瓶的分手有時也會來的十分突然，一旦讓自己不開心了，沒有樂趣了，沒有感覺了，麵包也好，誘惑也好，不用太長時間，水瓶就會用分手作為結​​局馬上離開。

所以水瓶的分手也很少有理由，做事一向都很我行我素的水瓶根本不在乎分手是否需要一個合理的理由，他只要得到分手這個結果就好。畢竟水瓶的心思太難猜了，即使是一直與他們相處的人也未必能了解他們的內心，要知道他們常常連自己都不知道為什麼要這麼做，所以和你提出分手，可能只是隨口一句，但在想法確定後又真正定下了這個結果！

不僅如此，在分手前夕，為了不讓自己因此背上渣男的罵名，水瓶還會像白羊一樣，用冷暴力的方式來對你進行勸退。雖然那時水瓶的心裡已經有了結果，但就是不說，直到你主動提起，他才會爽快的答應，然後直接離開！

▍3.絕情式分手的獅子男

別看獅子像個小太陽一樣，開朗陽光，其實他們也是非常絕情的生物。如果想要分手，他們在做完鋪墊後，就會走的非常堅決，很難再回頭！畢竟獅子是個很要面子的生物，如果真正的做出了決定，就不會再做出自打自己臉的事情，無論你怎麼挽留，也不會喚起他昔日的柔情，熱情燃燒完了，心就會冷的就像石頭一般！

因此為了能搓成自己想要的結局，獅子會在分手前夕努力做著各種鋪墊，比如對你的態度變得非常敷衍，不再提起一點激情，說話支支吾吾，眼神閃躲，被你注視著還會覺得不自然，經常用不算藉口的藉口拒絕你的邀約，等到時機成熟了的時候，就會非常絕情的打破這個看似和諧的局面，然後迅速地刪掉與你有關的所有東西，公開的與你疏遠，不做一絲留戀的離開！

要知道，獅子可是一個能對別人下狠手更能對自己狠下心的星座，他們從來都是說的少，做的多，因此才會給人一種很突然和決絕的感覺。其實他心裡的感情早已被一點點的磨沒了，所以在轉身之後，就不會有再想要回頭的想法！

▍4.挑剔式分手的處女男

處女想得多，說得多，做的更多，你只要稍微有一些小小的動作，就可以讓他們腦海裡冒出一大堆的想法，因此處女給人的感覺總是非常挑剔和苛刻，因為一直在摳細節，所以在分手的時候，攻擊你的武器就會變得越來越多，讓你有種自己身上全是問題的感覺。

要知道，處女和金牛一樣，是個很會算計的人，他們很少做讓自己虧本的事情，所以在與你分手之前， 處女即使面上不顯，也會去挑你的各種錯處，讓你一直處於被動位置，即使分手了他們也能站在道德的製高點去評論你！那時處女甚至會當著朋友的面說你的各種不好，說你如何不懂事，他如何遷就你等等，將責任全部推到你的身上。再就是他們想要用這種方式讓你感到厭煩，然後主動提出分手，又將責任踢了過來！

所以當處女用這種方式逼你提出分手之後，就不要再想著讓他們回頭了。處女不喜歡那種分開後，悲傷情緒和裂痕一直籠罩在自己身上的感覺，所以處女也會盡全力避開和你所有的複合可能，讓自己成功走了出來。畢竟在處女座這裡，複合是不可能的事情，如果你還心懷幻想，那麼如今大可死了這條心。

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