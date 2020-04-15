香港DJ女神洛兒（LokYii）因長相清純又擁有豐滿好身材而爆紅，加上個性大方開朗，近來經常現身各大綜藝節目成為班底，更有眼尖粉絲指出她笑起來的模樣激似「台劇女神」曾莞婷。昨日（12日）她為了慶祝復活節，特地變裝成兔女郎，性感美照一曝光就讓粉絲們陷入瘋狂。

照片中，洛兒著穿上薄透的粉紅色雪紡上衣搭配小短裙，性感倚靠在皮椅上，其中胸前的傲人美胸及美腿完全藏不住，可隱約看到衣服內若隱若現的白色V字線，最後頭戴兔耳朵造型的髮箍，俏皮對著鏡頭比出「YA」手勢，讓人看了瞬間被融化。

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日前洛兒也分享自己出海享受日光浴的美照，只見她穿起超低胸的黑色緊身比基尼，完美襯托出她雪白的美胸和修長美腿，連她刺在腰間的火辣紋身也一起曝光，零贅肉身材相當令人稱羨。

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在 Instagram 查看這則貼文 𝓛𝓸𝓴𝓨𝓲𝓲. 洛兒（@lok_lokyii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 30 日 上午 2:52 張貼

洛兒本名樂宜，除了是一名DJ之外，同時也身兼演員身分，以亮眼突出的外貌在DJ界爆紅，人氣甚至比韓國真人娜美 DJ SODA 還高！在IG上已吸引超過24.3萬人追蹤，被粉絲們譽為「新一代性感打碟女神」，在網上深受大票男粉絲喜愛。

在 Instagram 查看這則貼文 𝓛𝓸𝓴𝓨𝓲𝓲. 洛兒（@lok_lokyii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 11 日 上午 1:28 張貼