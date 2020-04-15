來自日本最大連鎖豬排專門店「吉豚屋KATSUYA」防疫健康月啟動，因應防疫期間外帶人數增加，特別推出外帶85折優惠活動！

因應新冠狀肺炎持續，消費者除了加強防疫外更加注重身體保健。吉豚屋自2月起推出生薑系列餐點：生薑燒豚附炸海老、生薑燒肉拉麵，銷量成長約2成，4月開始販售期間限定鰻魚系列，一推出便獲得消費者好評，將持續開發各項健康食材與消費者共同維持元氣健康好身體。

吉豚屋將於4月15日(三)起為期15天推出防疫飽胃戰，來門市外帶主餐即享85折優惠，單筆滿NT199再贈送惡之華電影優惠券乙張(贈完為止)，並於和億北車店、館前店、誠品信義店、家樂福重新店四間門市推出餐期便當快取服務，防疫期間服務再升級，歡迎消費者提早來電預訂。

吉豚屋x外送平台UberEats防疫期間只要下訂單即贈湯品兌換券乙張，贈完為止。（圖／品牌提供）

由日本暢銷300萬動漫改編電影《惡之華》將於04/24上映，吉豚屋即日起單筆消費滿NT199即贈電影優惠券乙張，於Ubereats下訂滿NT199贈送電影優惠券外再加碼下訂禮湯品兌換券乙張，吉豚屋與您共同防疫宅美味。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看吉豚屋連續15天外帶85折！

※獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得吉豚屋餐點兌換券*1，實際兌換餐點以券面說明為主

※公佈時間 ｜ 2020/4/23

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。