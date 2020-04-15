文風鼎盛的台南，被視為台灣的文化重鎮，市區內保留了諸多名勝古蹟，每一幢古蹟都述說著自己的故事，「底蘊深厚的過往歷史」變成了台南特色之一。近年來，台南經縣市合併後，重新規劃地方區域，使原本地處台南市邊緣地帶的北區一下躍升為市中心地位。在台中7期重劃區交出代表作「允將大有」熱銷建案的允將建設，這次看準台南北區軟硬實力兼具的優勢，計畫推出富含人文色彩的新建案──「允將花園城市」，除了繼承先前優良血統外，更在外觀設計上獨出心裁，企圖在當地呈現令人眼睛一亮的新地標。

外環道接通台南任督二脈 到南科花不到20分鐘

允將花園城市位置極佳，到南科不用20分鐘 / 圖片由允將建設提供

允將花園城市將坐落在海安路三段、立賢路二段交接口，地處台南的鄭仔寮重劃區，屬於台南的蛋黃區地段，周邊的台南都會區北外環道預計在2025年以前全線打通，屆時驅車前往南科花費的時間將從40分鐘以上大幅下降，不用20分鐘即可抵達，對於在南科上班的科技新貴來說吸引力十足。而鄭仔寮重劃區內豪宅林立以及低密度開發的特性令人印象深刻，優異的生活環境也將成為允將花園城市在購屋考量上的一大優勢。

從生活機能面來看，北區商20重劃區有9公頃商業用地，鄰近有好市多商圈、文賢商圈，還有特力屋、家樂福以及Uniqlo等知名商家進駐，除完全能夠滿足在購物上的需求以外，活絡的商業活動勢必帶起附近地段房價的上揚，使得允將花園城市後勢看漲。

一戶一車位奢華規劃 創造黃金地段稀有品

允將花園城市室內空間規劃有兩房與三房等產品 / 圖片為本報攝

允將花園城市在室內規劃上共有兩房與三房產品，兩房產品分為20坪、22坪與28坪，三房產品則有36坪與37坪，地上樓層將高達24層，共有451戶住家。由於考量到黃金地段尋找車位相當困難，允將建設特別闢建地下五層停車場，讓每一戶都有屬於自己的停車位，如此奢華又貼心的設計在蛋黃區實在很稀有，也將成為購屋的一大誘因。

李明哲建築師的建築美學 完美融合在地人文風情

台南出身的李明哲建築師，他的建築美學與在地人文關懷充分表現在允將花園城市上 / 圖片為本報攝

這次允將花園城市的外觀由李明哲建築師操刀設計，台南出身的他對於當地文化擁有濃濃的情懷，更將這份在地情感悉心呈現在新作品上，從底部到頂樓端使用漸層設計向天際延伸，再以含有羽狀元素的弧形屋頂，象徵起飛的概念，樓頂女兒牆採用的是獨特透明設計，讓整體美感向上提升，優雅呈現李明哲建築師的建築美感。

結合各種有利條件 成功引起熱銷

無論在地段選擇與建築結構上來評估，允將花園城市都能有夠水準的亮眼表現，甚至連在地人文的元素都考量進去，使得該筆建案在推出後即熱銷五成，對於想擁有優良生活品質的首購族或是將眼光放在未來的投資客來說，都是極為聰明的選擇。