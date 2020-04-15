遠東百貨迎接母親節，除了防疫措施做到位，再搭配超值贈送、必Buy商品，仍維持去年送車好康，「驚喜汽車大抽獎」全台共送5台汽車，總價值近300萬元，為疫情期間帶來驚喜。

明（16日）起至5月12日進入「歡馨獻禮 媽咪我愛你」檔期，於全台11店持HAPPY GO卡全館當日單筆消費滿2000元且過卡成功，有機會抽獎，信義A13、寶慶抽價值53萬5000元的NISSAN MARCH靈巧心動版；板橋大遠百、板橋中山抽價值49萬9000元的KIA picanto1.2經典版；桃園、新竹大遠百抽價值62萬8000元的SUZUKI IGNIS；台中、嘉義、花蓮抽價值59萬9000元的LUXGEN S3-3D安全豪華版全新領牌車1556cc；台南、高雄抽價值59萬9000元的Hyundai 2019年式ELANTRA 1.6L。

板橋大遠百獨家Kiehl’s無敵修護組，年度新品，號稱1滴修護的「神力小紅瓶」Kiehl’s 11kDa超導全能修護霜為主的組合，價值4840元、推薦價3850元，限量30組。（遠百提供）

此外，這次HAPPY GO卡友活動堪稱史上最好康，其中「點數快閃活動」，凡持HAPPY GO卡和身分證件正本辦理，即享扣HAPPY GO點數50點換1張200元紅利券，比原有400點兌200元門檻還低，可於百貨服飾消費滿1000元時抵用。16日起持HAPPY GO卡+全館當日單筆滿999元同卡號消費發票即可兌換來店禮「沙威隆抗菌洗手露250ml」；持HAPPY GO卡當日於女裝單筆滿1萬可憑同卡號發票至贈品處兌換加碼的「HAPPY GO點數300點」。

活動期間滿千送百門檻不同，台中大遠百化妝品首4日單櫃滿萬送200元，板橋大遠百化妝品刷花旗當日單筆分6期1萬加送200元商品券；百貨服飾當日累滿5000送500；台中大遠百精品當日單筆滿2萬送1000，信義A13、板橋大遠百、桃園、新竹大遠百名品當日單筆滿1萬送1000，信義A13 AP滿2萬送1000；保健器材當日單筆滿5000送500；大家電當日單筆滿萬送千。

遠百桃園和高雄獨家，飛利浦健康氣炸鍋HD9642，贈煎烤盤HD9940+烘烤鍋HD9925+噴油罐+自製食譜，原價1萬2900元、特價8990元，桃園限量20組；高雄限量30組，加贈兩用不沾派盤蛋糕模。（遠百提供）

另，疫情期間為醫護人員持續加油，16日至22日送1萬個愛心便當到台大醫院、台北醫學大學附設醫院、亞東醫院，台中、高雄榮總，成大醫院、慈濟醫院、門諾醫院給近30個醫院第一線的醫護人員。

同步還有醫護優惠，檔期間醫護人員持醫護證件即享百貨服飾當日滿5000元送500元再加贈HAPPY GO點數100點。不限額消費送沙威隆抗菌洗手露250ml、享館內免費停車3小時優惠，還有專屬獨享優惠商品，和HAPPY GO卡友同享優惠與服務。

新竹大遠百獨家來思比iRobot Roomba 960掃地機器人（迷霧金），原價4萬2999元、特價1萬9999元，購機現折500元、保固3年，限量30台（遠百提供）

至於，防疫用餐隔板也全線上路，包含遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、台中大遠百、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮在美食街小吃共餐區隔板陸續啟用；遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義沒有美食街，餐廳也採取梅花座位設置，讓消費者可以安心用餐。

但隨著新冠疫情延燒，全台部分餐廳已宣布改回暫時使用免洗餐具，獲得環保署同意，遠百仍堅持符合禁用一次性餐具環保政策，無論是餐廳或美食街加強硬體消毒，餐具也徹底清洗，提供消費者安全無虞的消費感受。