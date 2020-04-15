美國23歲超模貝拉・哈蒂德(Bella Hadid)，以精緻五官、火辣身材在伸展台上受到大眾注意，年紀輕輕便成為全球知名模特兒，網路上吸引千萬人追蹤，前途無限。不過受到新冠肺炎疫情影響，她只能在家工作，近日PO出工作側拍畫面讓不少人跌破眼鏡。

全球受到新冠肺炎疫情衝擊，不僅取消大型集會活動，歐美等國紛紛發布「禁足令」，希望疫情能逐漸控制。而現在除了上班族只能在家工作外，平常都在伸展台上的超模貝拉，也順應潮流「work from home」。

在 Instagram 查看這則貼文 Bella 🦋（@bellahadid）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 6 日 下午 12:47 張貼

日前，她突然曬出多張工作側拍照，只見她全身赤裸僅用花遮點，露出凹凸有致的好身材，讓人看得熱血沸騰，但仔細一看發現背景並不是攝影棚而是在她的家，原來即使在家防疫，也透過視訊與時尚雜誌編輯遠端連線拍攝新一期的雜誌封面，網友看到紛紛留言「太專業了根本看不出來在家拍的」、「酷斃了」、「身材還是一樣辣」引發話題。