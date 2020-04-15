雖然國內第1季建物買賣移轉交易表現不俗，3月移轉棟數交易也相對穩定，但中信房屋總經理張世宗表示，由於疫情威脅尚未解除，因此不代表房市就能安然度過大環境所帶來的危機，房市仍有可能進入蟄伏。預估往後的一年，房市將可能有兩套不同的發展劇本，買賣雙方都應預先準備超前部署，以免讓自己的心情承受重大的壓力。

中信房屋總經理張世宗表示，房地產買賣交易是一般民眾一生的重大支出，超前部署有其必要性，尤其在疫情嚴峻的當下，國內外經濟活動大受影響，房地產自然無法獨善其身，對於有需要進行房地買賣交易的消費者而言觀察市場變化並預先進行準備是相當重要的課題。

張世宗進一步指出，國內疫情緊張的時刻約是在3月中旬左右，以買賣移轉棟數較實際交易遞延1個月左右的時間推算，疫情若對房市有所影響，應會在4月過後買賣移轉數字上反應出來，而後續所面臨的變化與挑戰，則可能有兩套不同的劇本。

第一種發展就是疫情在六月底前解除，而房市也將在第三季開始回溫，甚至可能超越第二季的交易數字。以過往的數字觀察，第三季的交易量通常會比第二季少，但如果房市在第二季底獲得控制，原本觀望的買氣迅速回流，屆時將使第三季的交易量向上攀升。

第二套劇本就是疫情持續嚴峻，甚至到第三季後都未見舒緩的跡象，那麼房市將可能隨全球經濟陷入緊縮的景況。張世宗認為，這牽涉民眾對未來市場的信心，如果疫情未獲改善，造成國計民生的重大影響，那麼房地產交易自然會產生停滯甚至滑落，此時房市悲觀性賣方將會湧現，房市交易將減少只剩剛性需求來支撐。

張世宗指出，房地產與觀光和其他類型產業不同的是，房地產受利空影響會產生遞延交易的效應，利空結束後需求進場，將會使得先前減少的交易量回補，其他產業的消費型態往往牽涉時效性，即使利空消失，後續回補的消費依然有限、只能慢慢等待下次的季節再次來臨。