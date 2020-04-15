橫跨北屯區與西屯區的台中市「第14期美和庄市地重劃區」，今年初完工配地後成為建商獵地新戰場，卻也引來地主漫天喊價。業者憂心，14期尚未開發，地土價格就被炒到每坪60萬元以上，未來建商推案價勢必從4字頭起跳才有利潤，若市場不買單，則14期很可能會步入單元8的後塵，陷入嚴重的發展停滯。

台中都市計畫發展得宜，不少重劃區都因重大建設一一到位後，成為生活機能完善、交通便捷的成熟生活圈，也提高不少外圍重劃區能見度，其中，14期重劃區總開發面積超過400公頃，堪稱台中市40年來最大的土地開發計畫，今年初配地完成後，吸引不少建商到此獵地，但同時也引來地主以高價出售。

觀察目前土地成交紀錄，國泰建設1月初砸下15.16億元重金，買下山西路與崇德六路口2446坪的建地，每坪單價達62萬元；雙橡園開發也以每坪63萬元高價買下仁平段2600坪建地，另如惠宇、盤興等台中在地建設公司，也分別用單價約50萬元、56萬元，買進14期土地。

儘管不少大型建商都看好14期的發展潛力，但有專家及業者提出，14期目前尚未正式開發，建設題材也還未到位，土地價格就已被炒高到如此天價，恐影響其他建商跟進意願與重劃區後續發展，未來推出的預售案價格也會因地價而水漲船高，市場接受度是否能如建商預期，仍有待觀察。

台中在地建商瑞恩開發執行董事、不動產估價師的楊祥銘表示，以目前14期土地成本估算，預售屋建坪價至少要賣到4字頭，但鄰近的11期重劃區，生活機能到位、居住品質佳，每坪單價也不過35萬元，而目前還「甚麼都沒有」的14期重劃區，新案一推出就要挑戰4字頭，難度恐怕相當高。

除了土地成本外，楊祥銘也進一步從公告現值分析，目前14期重劃區每坪公告現值仍在農地水準，每坪單價約10萬元以內，仍有利於建商推案辦理容積移轉，不過隨著時間拉長，該區域公告現值與匹林商業區、住宅區相當時，容積移轉、土地增值稅等成本都將進一步提高，屆時恐更不利於建商推案，並連帶影響握有14期土地的地主，最嚴重的結果可能是造成區域發展延宕。

事實上，過去台中也有潛力重劃區發展潛力可期，但受制於地主漫天喊價，導致建商推案延遲，或開發商不願意進駐，進而導致重劃區發展停滯的案例。

立智國際總經理王耀斗指出，重劃區發展初期生活機能雖弱，但建設題材多元，建商取得土地便宜，建案規劃坪數較大，因此過去頗獲市場青睞，也吸引不少首購族置產。不過，近幾年市場開始出現變化，重劃區地價攀升的速度比建設還快，造成不少地區反而出現「只漲地價不漲建設」的情形。

舉例來說，位於北屯的單元八重劃區，因鄰近水湳經貿園區，又有台中生活圈2號道路加持，原本發展可期，但2013年土地禁止移轉解除後，地價自每坪40萬竄升至每坪70萬元，讓不少在地建商吃不消，使得該重劃區沉寂了好一段時間，最後淪為民眾、都市發展、建商三輸的局面。

大台中不動產開發公會理事長王至亮則表示，土地交易雖屬市場機制，但定價權仍取決於地主與政府，因此，建議未來政府在標售土地時應該立下一些規範，例如標售5年內必須開發，或是未開發必須照價買回等，在相關政策規範下，或許有助於緩衝地價暴漲之情形。