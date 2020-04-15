百貨母親節驚喜送汽車，疫情期間好康有亮點，遠東百貨除了防疫措施做到位，祭出去年母親節沒有的滿額抽汽車，全台11店共送5台汽車，總值近300萬元，其中信義A13在母親節期間周五、六、日當日累滿5000元有機會於晚上19時至21時點天燈，每日限量20位。

遠百總經理徐雪芳穿香奈兒套裝開箱點燈，寫下「平安」2字。（郭家崴攝）

遠百總經理徐雪芳今（15日）在信義A13開箱點天燈，在平板寫下「平安」投影在天燈上，寫出疫情期間全民的心願，徐雪芳認為現在以「防疫為重，生意永遠可以慢慢做」，他很在意員工和消費者的健康，當1月21日台灣出現病例，她便交代營運長林彰豐備足口罩給第一線的工作人員，且為了讓消費者安心購物，各館加強消毒、美食街用餐區加裝隔板、各店設置館外取貨的「速利便」，除了全台7成餐廳可美食外送，本月起主顧還可預訂美妝和服飾等商品，由專人送貨到府鑑賞。

遠百總經理徐雪芳挺醫護，手拿送給醫護的暖心便當。（郭家崴攝）

這場疫情帶來衝擊，是百貨最辛苦的一年，林彰豐表示遠百對防疫警覺高、超前部屬，全面積極因應守住業績，1至3月全台加上新開的信義A13共11店業績成長2％，官網和APP的網購業績增加近3倍，面對全民消費習慣改為網購、外送、外帶，徐雪芳表示「樂觀積極面對，客人的需求盡量滿足」，「面對壓力就會帶來創新的能力」，在無法出國的日子讓消費者「錢留台灣」。

遠百信義A13「超級驚喜！汽車大抽獎」，檔期間持HAPPY GO卡單筆消費滿2000元，可抽價值53萬5000元的NISSAN MARCH靈巧心動版。（遠百提供）

這次母親節遠百照原計畫送5台車，林彰豐表示不能因疫情不做促銷，愈是困難愈要讓顧客感受到用心。過往餐飲最能集客，3月用餐人數減少近2成，便加強消毒、用餐區增加隔板讓消費者安心用餐，全台11店共有120家餐廳、占超過7成美食可外送，部分餐廳便當可外帶，1至3月加上信義A13整體餐飲仍微幅成長。

遠百信義A13Bonjour朋廚烘焙坊配合GOMAJI團購網，至今銷售累計突破5300份。（遠百提供）

以信義A13為例，館內指定餐廳3月串聯GOMAJI揪團網購賣破1萬份餐點，50家主題餐廳+美食街小吃有一半以上可外送，其中，鼎泰豐店內座位雖減少1/3，3公里以內小籠包也可送，每月業績最高可達70萬元，最高有6成業績、約40萬元來自外送，是館內外送一名，在疫情期間是少數成長的餐廳。

遠百信義A13 YKNK club母親節四人套餐，集結和牛燒肉、人氣海鮮、鮭魚加州卷、香菇嫩雞粥，6666元+10%服務費。（遠百提供）

其他像是板橋大遠百海底撈去年就測試到府外燴服務，3月起包含新竹大遠百和台中大遠百距離店家3公里內都有相關服務，業績較疫情前翻2倍至2.5倍。