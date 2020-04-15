疫情期間不能出門遠遊，透過服裝感受異地風情或許是另一種調劑方式。義大利頂級喀什米爾品牌Brunello Cucinelli在2020春夏以海軍、大漠為創作元素，邀請伊林名模王思偉演繹新品。王思偉穿上雪紡洋裝輕撩裙擺，優雅轉圈，宛如仙女般完美呈現品牌低調又奢華細緻的質感。

王思偉身穿Brunello Cucinelli西裝外套14萬1300元，雪紡洋裝22萬2900元，皮帶2萬8000元，高跟涼鞋5萬4800元。（Brunello Cucinelli提供）

Brunello Cucinelli 2020春夏秉持一貫的和諧、質樸與自然理念，女裝可區分為航海、沙漠、乾燥玫瑰色系；針織上衣使用米白與淺藍配色，透視烏干紗襯衫染上柔媚深粉色，輕盈的粗針織毛衣有適合春天的灰藍與粉色，plongee絲綢上的異國花卉圖樣，風衣外套上的皺痕是刻意營造的不平整表面，仿大自然的造岩層地形。明亮的喬其紗結合輕盈的羊毛、柔軟的Nappa皮革、輕透的Japonette絲綢、光澤感的綢緞和霧面薄紗，使織物表面更具質感。

洪翊展身上的Brunello Cucinelli針織罩衫5萬4800元，POLO衫2萬5100元，白色丹寧褲2萬4800元，皮鞋2萬6400元。（Brunello Cucinelli提供）

男裝以輕盈面料為主，強調天然纖維的輕薄軟襯特色，與有機質地質作為聯繫。布勞森外套、羽絨背心不只輕便，還有搶眼的櫻桃紅、紅寶石、山楂、橙色、開心果等色彩與千鳥格點綴其中，增添俏麗運動感。疫情期間許多Brunello Cucinelli的熟客會以電話預約逛店，門市人員可進行人數管制，逛店更安心。品牌今年攜手藍鐘集團，除了台北Bellavita與台中大遠百兩家專櫃，今年下半年將在麗晶精品打造第3家專門店。

Brunello Cucinelli針織毛衣，4萬7000元。（Brunello Cucinelli提供）

Brunello Cucinelli百摺紗裙，10萬4200元。（Brunello Cucinelli提供）

Brunello Cucinelli拼接防水運動連帽外套，7萬9900元。（Brunello Cucinelli提供）