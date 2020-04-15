新冠肺炎打亂鐘表品牌的行銷布局，勞力士、百達翡麗、香奈兒和蕭邦聯手退出巴塞爾表展（BASELWORLD)，在表壇投下震撼彈，就連商品內容也大幅修正，療癒系腕表將蔚為主流。MIDO春夏主打一款手上鍊小秒針限量表，是品牌12年來首款手上鍊腕表，正是考慮到手上鍊具有安撫躁動情緒的療癒功用，可說是療癒系腕表的代表作。

MIDO近日發表八只年度新作，象徵自由的藍色表盤仍是主流，有療癒作用的手上鍊腕表也成為焦點，頗能呼應當今全球「在家防疫」的生活模式。今年新登場的Baroncelli II Mechanical永恆系列手上鍊小秒針限量腕表，是品牌12年來第一只手上鍊腕表，動力儲存為42小時，因此必須每日轉動表冠手動上鍊，表身超薄僅6.3mm，全球限量2020 只。

美度表Baroncelli Big Date永恆系列大日期窗限量表，今年推出藍色表盤，象徵藍天大海般的自由，3萬5500元。（MIDO提供）

除了手上鍊，象徵自由的藍色表盤也是今年的重點，Baroncelli IIIHeritage永恆系列超薄復刻腕表、Commander Shade香榭系列光影腕表、Multifort Chronometer1先鋒系列等都推出藍色表盤的表盤，頗 能呼應全球「宅在家防疫」渴望藍天大海的心情。