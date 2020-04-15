為世界帶來正能量 ORIS腕表贈抗疫英雄 19:002020/04/15 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎重創全球，瑞士腕表品牌齊力抗疫，ORIS推出「腕表贈英雄」網路甄選活動，捐出50支腕表給在抗疫前線的英雄，藉此表達敬意。 ORIS四月初在社群媒體發動「Oris Local Heroes」甄選活動，捐出10只腕表致贈在世界角落抗疫的英雄，沒想到反應熱烈，為此ORIS加碼捐出50只腕表，公開甄選抗疫英雄和感人事蹟，為低迷恐慌的世界帶來正能量。 Oris捐出50名表致贈抗疫英雄， Big Crown 指針式日期表，4萬3000元。（ORIS提供） #腕表 #抗疫 #ORIS #英雄 #捐出 也許您會感興趣 推薦閱讀 中興米挺抗疫 製造商供糧不間斷 04:102020/04/15 產業．科技 國際扶輪3523地區 捐萬件防護衣抗疫 04:102020/04/15 投資理財 洛克威爾助抗疫 軟體免費試用 04:102020/04/15 投資理財 助中市抗疫 旺旺捐3萬多瓶水神 01:242020/04/15 生活新聞 抗疫大將 佛奇職位不保 01:242020/04/15 國際大事 新北抗疫 下周模擬擴大管制 01:242020/04/15 地方新聞 宣導抗疫 中和11里長大跳洗手舞 04:102020/04/15 地方新聞 音樂抗疫 東西交融演奏巴哈經典 04:102020/04/15 藝文副刊 川普宣布暫停資助WHO 陸外交部：損害國際抗疫合作 17:072020/04/15 兩岸 台大高材生賣家傳啤酒鴨 開拓宅配商機抗疫 18:082020/04/15 社會 時尚熱門新聞 「最兇牙衛士」低胸蕾絲教洗手！狂晃雙球 網羞：頭暈了 - 星光 - 時尚 19禁女神《夫妻的世界》金喜愛秀長腿辣背！30年不超過49公斤秘訣 - 星光 - 時尚 IU貼身上衣領口深V！往下看「美胸形狀」全都露 - 星光 - 時尚 「千年一遇空姐」側身挺雙峰 熱褲太短辣露屁股蛋 - 星光 - 時尚 最禁不起挑逗的4大星座男 - 運勢 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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