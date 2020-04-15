新冠肺炎重創全球，瑞士腕表品牌齊力抗疫，ORIS推出「腕表贈英雄」網路甄選活動，捐出50支腕表給在抗疫前線的英雄，藉此表達敬意。

ORIS四月初在社群媒體發動「Oris Local Heroes」甄選活動，捐出10只腕表致贈在世界角落抗疫的英雄，沒想到反應熱烈，為此ORIS加碼捐出50只腕表，公開甄選抗疫英雄和感人事蹟，為低迷恐慌的世界帶來正能量。