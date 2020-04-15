foodpanda全新自家虛擬超市「熊貓嚴選」，提供了超過500個品牌、2000種商品選擇，從下單、倉存直接出貨、外送一龍條的服務。（石欣蒨攝）

外送平台最近不僅要搶外送美食商機，就連生鮮、日用品等現在都能直接透過外送平台外送，像foodpanda最近正式推出官方自營的虛擬超市「熊貓嚴選」，目前在北部就經有10個據點，以提供生鮮、雜貨及日常生活用品即時外送，務求20分鐘內到貨，而且貨品全直接由原廠供應商供貨，如可口可樂、P&G、統一等品牌，預計今年將在中南部進行擴點計劃，年底前可達全台30個虛擬超市據點。

熊貓嚴選新業務總監 Denis Aksenov分享了全新自家虛擬超市「熊貓嚴選」的新服務，主打20分鐘內送到用戶手上。（石欣蒨攝）

現打開foodpanda APP點入熊貓商城，即能看到「熊貓嚴選」的選擇。（翻攝APP畫面）

據foodpanda目前的數據顯示，的確新冠肺炎的影響讓外送服務的需求大增，從3月時就明顯看到熊貓嚴選的訂單數飆升，主要以衛生紙、零食、飲料的銷售為主，foodpanda就表示此次的做法就是希望證明虛擬超市是可行的，「目前的優化、學習都是邁向雲端超市的進程，未來希望可把模式應用到其他的品牌上。」；而現在打開APP不難發現，熊貓嚴選中的商品價格並不比實體店高，30日前更送3次百元購物金予用戶，像雞蛋、蔬果類商品一樣能買到，可是現在不出門的好幫手。

Uber Eats中也有提供生鮮、生活用品等外送服務，目前就提供「採買不出門」的折扣碼，享滿799元折200元的優惠。（翻攝APP畫面）

另外如Uber Eats也同樣提供生鮮、生活用品等外送服務，現就有與city’super、大潤發等大型超市合作，也有如有機、台灣小農等合作店家，目前就提供「採買不出門」的折扣碼，享滿799元折200元的優惠；至於另一外送平台foodomo目前也計畫於第3季時，將針對生鮮、日用品、超商的部分提供外送服務，現已與相關品牌賣場、超商正熱烈洽談中，相信外送超市商品將是台灣新一波外送商機。