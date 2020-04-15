由王座餐飲引進台灣的「銀座杏子日式豬排」今年邁入七週年，4月15日至5月17日特別與同樣來自日本，有日本第一炸牛排稱號的「京都勝牛」聯手推出四款台灣獨家販售聯名套餐，一次滿足熱愛日式道地炸豬排及炸牛排的饕客們！

銀座杏子豬排嚴選台灣溫體豬肉將熟成技法發揮到極致，讓肉品更加軟嫩甘甜，肉香也更濃郁，其中選用「豬肉中菲力」的腰內豬排更是招牌餐點，腰內肉油花較少，卻是豬肉中較為軟嫩的部位，深受台灣消費者青睞；京都勝牛被赴日自由行的台灣客稱為「遊日必嘗炸牛排」的日本炸牛排名店，2018年引進台灣至今已有6家門市，品牌特色元祖炸牛排是採高溫快火油炸，其中黃金60秒造就牛排外層色澤金黃、口感香酥脆，內層肉色鮮紅粉嫩，口感柔嫩，將牛肉沾裹麵衣後在炸爐中以190度油炸60秒起鍋，上桌後提供訂製陶盤加熱油煎，帶給牛排控全新食感。

炸牛排上桌後提供訂製陶盤加熱油煎，可煎到自己喜愛的熟度，超下飯。（圖／邱映慈攝影）

勝牛杏子二味NT380+10%。（圖／邱映慈攝影）

由王座餐飲集團代理的兩品牌「銀座杏子日式豬排」與「京都勝牛」首度跨品牌合作，4/15-5/31將杏子的招牌「腰內豬排」導入京都勝牛菜單外，更推出「海陸四拼」與「和牛海陸四拼」蝦中極品軟殼蝦、2L等級日本廣島牡蠣、厚切肩胛菲力牛排、澳洲M7等級和牛與杏子腰內豬排，食材外表裹上麵衣放入全自動溫控炸爐中以190度油炸一分鐘，金黃香酥的海陸豐味佐以京都勝牛的七種調料：招牌牛排醬、鰹魚和風露、玫瑰鹽、綠芥末、咖哩醬、七味唐辛子、日式溫泉蛋，多樣化的風味，讓人一吃上癮！

海陸四拼NT480+10%。（圖／邱映慈攝影）

4/15-5/17銀座杏子日式豬排則是原汁原味將「元祖炸牛排」搬到門市，選用美國翼板牛肉，裹粉後以高溫快炸60秒，再靜置60秒讓肉汁回流；最推薦的吃法莫過搭配「綠芥末」再沾上「和風鰹魚露」入口軟嫩，是最能品嚐牛肉滋味的一道菜式！「勝牛杏子二味」同樣選用美國翼板牛肉裹粉後黃金60秒油炸與杏子腰內豬排組合成套餐，經典雙饗滿足饕客味蕾，道地的日式和食攜手，讓喜愛日本美食的消費者一飽口福！

元祖炸牛排NT450+10%。（圖／邱映慈攝影）

因應本次聯名推出系列活動，活動一：防疫工作杏子、勝牛挺你，凡戴口罩至門市消費聯名套餐，打卡上傳Facebook或Instagram贈送免費甜點。活動二：4月底前外帶消費通通9折。活動三：聯名期間來店消費不限品項，即贈價值百元餐點兌換券，數量有限，送完為止！