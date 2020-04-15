「電音天后」謝金燕（姐姐）近年來風格轉趨時尚、年輕，無論是臉蛋或是身材，都能打趴20幾歲的嫩妹。最近她在網路PO出一組生活照，露出一雙迷人又纖細的長腿，完全沒丟了31年前參加美腿小姐奪冠的榮譽。

謝金燕14日晚間PO文：「祝好夢」並上傳三張居家照，畫面中，她化著精緻妝容，除了根根分明的睫毛，鼻子和臉頰還點了少許雀般妝，看起來無辜又清純，灰色的上衣拉成斜肩，露出鎖骨和香肩，其中一張她站在全身鏡前面，長版的衣服蓋住臀部，看起來似乎沒穿褲，呈現「下衣失蹤」的視覺效果，一雙110cm的長腿全部看光，膚質不但白皙無瑕，勻稱的線條更是迷人，網友看了紛紛誇讚：「好漂亮的長腿～羨慕」、「姐 大晚上的這麼美 合適嗎」、「這個腿太誘人了」。

謝金燕曾透露自己會吃冬瓜、芹菜、番茄還有香蕉幫助消水腫，另外會勤上健身房和練舞消耗熱量，每天早上還會花半小時做瑜伽，除了可以伸展筋骨，也能舒緩緊繃的肌肉，維持優雅的身材曲線。