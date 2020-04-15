還在為母親節要送給媽媽什麼禮物而煩惱嗎？近期是非常時期，今年母親節就選健康美麗的「OZIO蜂王乳W雙效黃金組合」吧！

「蜂王乳」自古以來就是最受歡迎的超級食物之一，不但具備卓越的抗氧化功效，研究更發現蜂王乳能促進膠原蛋白增生，早在5000年前就被埃及艷后用來維持流傳千古的美麗。王宇婕分享自己愛用保養品就是「OZIO蜂王乳QQ潤白凝露」，一瓶就能完成所有保養程序，養成仙女肌好簡單！這瓶「OZIO蜂王乳QQ潤白凝露」以蜂王乳為基底，結合獨家「保濕精油膠囊技術」將滿滿美肌成分完整包覆直送肌底，更嚴選雙重W美白成分胎盤素和甘草酸鉀，能有效改善肌膚暗沉、膚色不均等問題。全膚質適用，不含酒精、香料以及防腐劑連敏感肌都可以安心使用。1瓶抵化妝水、美容液、乳液、面霜、保濕面膜、妝前乳6大步驟，非常適合因家事、工作忙碌到團團轉的媽媽們，早晚各只需8秒，就能完成繁複的保養步驟，全面提升肌膚防禦力，從肌底散發健康光彩，讓肌膚修護、亮白一次滿足！

「OZIO蜂王乳QQ潤白凝露」質地是清爽的凝霜狀，1瓶抵化妝水、美容液、乳液、面霜、保濕面膜、妝前乳6大步驟。（圖／邱映慈攝影）

在日本掀起蜂王乳保養旋風的「OZIO」，針對母親節獨家推出「OZIO蜂王乳W雙效黃金組合」，一次收錄台日狂銷800萬瓶「蜂王乳凝露」和新成員「蜂王乳QQ潤白凝露」，同時還加碼送出緊緻V臉神器「3D滾輪V臉儀」和「OZIO蜂王乳凝露旅行組」，趁母親節檔期入手，即可享有53折的溫馨價，如此超值的組合即日起於網路獨家販售，還在擔心非常時期不能出門shopping挑選好禮嗎？現在只要上網，一指就能為一整年的青春美麗提前部署完成！

蜂王乳W雙效黃金組合，保濕修護、白皙透亮一次滿足！總價值NT5,460，特惠價NT2,999。（圖／品牌提供）

OZIO 2020年母親節最強組合「蜂王乳W雙效黃金組合」及「姊妹們一起美豪華組合」，折扣最低53折，現省超過4,000元！這麼優惠的組合僅獨家於官方網站限量販售，不用擔心到百貨公司人擠人，更不怕荷包縮水，送禮自用兩相宜的組合，還不手刀快搶！

姊妹們一起美豪華組合，總價值NT10,220元，特惠價NT5,490。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看王宇婕養成仙女肌的秘訣！

※獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得OZIO蜂王乳QQ潤白凝露*1

※公佈時間 ｜ 2020/4/23

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。