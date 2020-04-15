新光三越初夏購物節倒數，今（15日）起22日「超級品牌日SUPER SHOPPER DAY」持續祭出亮點，包括CHANEL、Hair Rituel by Sisley等精品美妝；還有CONVERSE、SKECHERS、NIKE、PORTER、TIMBERLAND 5大運動休閒品牌強打5折起優惠，陣容超強。

新光三越初夏購物節16日Hair Rituel by Sisley品牌日，賦活重生髮肌系列指定商品正貨9折。（新光三越提供）

初夏購物節本月1日起首波以化妝品、環境家電及居家香氛、清潔用品為消費者購買主力，其中化妝品因主顧客穩定、口罩肌護理帶動保養品較彩妝品銷售表現佳，訴求天然保養的IPSA、SABON等品牌異軍突起，帶動品牌業績增逾5成；輕透自然、持久不脫妝的底妝最受女性顧客青睞。

活動期間同步展開的「超級品牌日SUPER SHOPPER DAY」號召化妝品、流行服飾、運動休閒等超過26個品牌，首度大規模串連線上、線下，加上人人網紅、天天直播帶動導購成效，例如ORIGINS因樓管與櫃姐直播，特惠組5分鐘秒殺完售；LANCOME小黑瓶買1送1直播創下最高業績、SK-II透過櫃姐即時互動和口罩妝容等專業解答，為台中中港店創造單日直播最高5萬人觸及；截至目前，Estée Lauder、LANCÔME、Kiehl’s、SHISEIDO國際櫃等各品牌業績皆穩定成長。

新光三越初夏購物節19日NIKE品牌日，WMNS CLASSIC CORTEZ LEATHER女款復古休閒鞋，原價2900元、特價1590元。（新光三越提供）

今起至22日「超級品牌日」最後壓軸有CHANEL、Hair Rituel by Sisley、L’OCCITANE 3個美妝品牌，其中，CHANEL首度參與20日的品牌日，同步跨足beauty STAGE美麗台，推出「香奈兒COCO晶亮水脣膏」、「香奈兒嘉柏麗琉金香水」兩大明星商品。

CONVERSE、SKECHERS、NIKE、PORTER、TIMBERLAND 5個運動休閒品牌中，15日CONVERSE有多款限量鞋販售、18日SKECHERS GoWalk指定款第2雙5折、19日限定的NIKE專櫃超級品牌日全面7折、21日PORTER推出獨家限量超值福袋提供會員線上搶購、22日Timberland全面58折，消費滿5000元再享9折優惠；17日CAN TWO女裝超級品牌日，全台新光三越櫃點特價商品再8折，滿2000元現折200元。