在航空界，除了外型亮眼親切的空服員之外，好看的制服也是門面擔當中的一環，尤其在全球知名的新加坡航空，其空姐穿著的是最具馬來西亞代表性的沙龍制服（Sarong Kebaya），是由法國服裝大師皮耶巴曼（Pierre Balmain）於1968年特別設計，使用傳統亞洲蠟染印花布料製成，展現出獨特的東南亞風情，也被譽為全球最美制服。

為了打造出最適合亞洲面孔的版型，也在制裙服的領口處作出圓潤的設計，讓制服一穿上身就有讓臉部線條變柔和的效果，加上特殊的修身剪裁改良，每一件都是採用量身訂做，來凸顯空姐們曼妙的曲線及比例，更有趣的是，空姐們並非穿高跟鞋，而是涼鞋，服裝風格相當一致有特色。

新航空姐穿著的是最具馬來西亞代表性的沙龍制服（Sarong Kebaya）。（圖／新加坡航空官網）

高貴典雅的布料上印有「新加坡國花」蘭花，給人端莊溫暖的形象，配上貼身設計，讓她們走起路來總是婀娜多姿，因此新航空姐也被人們稱為「新加坡女孩」。

（圖／達志影像提供）

在 Instagram 查看這則貼文 Tinida Chen（@chentinida）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 30 日 上午 1:13 張貼

而在制服顏色方面，雖然藍色沙龍是新航的代表標誌，但實際上總共採用了4種顏色，因應不同職級分為藍色、綠色、紅色及紫色，每種顏色分別代表機艙服務員、領班、副乘務長以及乘務長，這些獨樹一幟的特色都散發著濃郁的東南亞氣息，也讓新航制服成為藍天上不可錯過的風景之一。

在 Instagram 查看這則貼文 去旅行就居遊吧（@temporarylocal）分享的貼文 於 PDT 2015 年 10月 月 1 日 上午 8:11 張貼