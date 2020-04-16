許多有化妝習慣的人卸掉底妝後都對於自己的素肌沒那麼有自信，其實只要做好防曬、並徹底洗卸，並搭配面膜做好肌膚保養，也可以打造出不需遮瑕的美麗肌膚！

▍1.外出一定要塗抹防曬乳

如果沒有做好防曬，用再多抗老或美白保養品都沒用！防曬無疑是追求素淨白肌的第一步，而台灣又悶又濕的天氣最怕的就是厚重黏膩的防曬，在日本、台灣都大熱銷的ALLIE防曬乳完全沒這個問題，凝乳質地一抹如保養品般的水潤輕盈不起屑，用在臉部和身體都超完美，母親節檔期還推出ALLIE防曬水凝乳買二送一的超優惠組合，折合下來一支90g大容量專櫃防曬竟然只要NT500多實在太划算！

ALLIE防曬水凝乳因為質地清爽，受到台灣女生的喜愛，在母親節檔期三支只要NT1700元。（圖／邱映慈攝影）

ALLIE防曬乳今年在母親節檔期還特別推出芳香版本，推出櫻花、薔薇天竺葵、茉莉白桃三種香氣的防曬水凝乳，讓每個「不得不擦防曬」的時刻，都變得「好想擦防曬」，抗摩擦、抗水功能讓你擦在臉上戴口罩也不怕磨掉，幫助肌膚抵禦紫外線，讓肌膚遠離老化、長斑的危機。

ALLIE防曬乳推出芳香版本，擦防曬時的香味超療癒！（圖／邱映慈攝影）

▍2.切實的洗卸清潔

想要肌膚毛孔細緻、不暗沉，絕對要做好徹底的洗卸。台灣人到日本必買、日本代購夯品suisai酵素洗顔粉至今已經賣出6億顆，終於suisai系列也推出洗面乳和卸妝凝膠，讓這個洗卸系列更完整了。新推出的「suisai毛孔淨透礦泥皂」不只能當做一般洗面乳使用，還可以拿來實行日本妞最新流行的「面膜洗顏法」，使用一定的厚度在臉上敷30秒後再用清水搓揉出泡泡洗淨，可徹底清潔毛孔深層汙垢和角質，但因添加保溼成分又不會讓臉部感到緊繃，追求零毛孔水煮蛋肌的人一定要試試看。

毛孔淨透礦泥皂是泥狀洗顏品，除一般洗臉功能，還可以在臉部乾燥的時候直接厚敷30秒，再依一般洗臉程序清洗，能夠徹底清潔毛孔髒污，NT680元。（圖／邱映慈攝影）

另外suisai毛孔淨透潔顏凍也是值得注意的新品，含有59%保濕成分，以獨家「水包油包覆技術」，將大量美容水凝凍添加少量油性成分，溫和卸除彩妝與毛孔髒污，讓整個卸妝過程，水潤不黏膩，洗淨的肌膚更是呈現無油膜感狀態！

毛孔淨透潔顏凍是水洗型卸妝品，使用時清爽不油膩非常舒服，NT890元。（圖／邱映慈攝影）

▍3.面膜加強保養力道

台灣女生這麼愛敷面膜，那麼在這個天天要戴口罩出門的時期有什麼面膜最適合口罩肌保養使用？提提研推出「黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜」，嚴選阿爾卑斯山黑蜂蜜做為原料，以確保成分純淨，經過高達72次的成分調整，終於製作出提提研至今最滿意的一款面膜，甫上市就已銷售數萬片，並造成粉絲口碑好評不斷。

「黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜」是提提研目前研發出最滿意的面膜，非常適合因口罩悶著產生肌膚問題的人使用。（圖／品牌提供）

「黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜」主要能夠幫助重建肌膚微生態，讓肌膚的好菌更健康，以維持肌膚穩定、不亂長東西，平衡膚況至最佳狀態，告別戴口罩油膩悶熱，衍生毛孔粗大的困擾，以及相關肌膚老化、油脂分泌失衡、膚質粗糙、細紋增生等問題。提提研更嚴選藥廠等級、單盤獨立發酵的生物纖維面膜，可以緊密貼合肌膚 ，創造最有效率的傳導，給予肌膚突破性的絕佳「醒膚感」，讓面膜保養更有感。