欣賞美麗的人事物是人之常情，網路上有名模特兒叫黃韻霏，擁有姣好臉蛋、D罩杯上圍和174公分的高挑身材，時常拍攝大尺度的照片，累積不少死忠粉絲，而她最近拍攝護士系列，白制服的拉鍊沒拉好，豐滿半球都被看光。

韻霏常常在社群平台分享工作點滴，近日她PO出白衣天使的主題美照，寫道：「想我嗎？今天當小護士去了」只見她戴著護士帽，身穿白色的制服，領口深V設計已經很性感了，拉鍊還只有拉到胸前，深邃的事業線和兩顆饅頭大膽露出，讓粉絲看得血脈賁張，直呼：「超美護士」、「需要你的醫療」、「我要掛急診」等。